Проиграет ли Украина в войне против РФ: анализ The Economist (инфографики)

Украинская армия не получила больших территориальных достижений в 2023 году, но имела успехи в Черном море, что свидетельствует о продолжении борьбы.

Российско-украинская война в 2023 была почти без изменений в территориальных достижениях. Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина вернет все захваченные территории. В начале февраля было изменено военное руководство армией. В The Economist подготовили диаграммы и карты с тем, что происходит после двух лет боевых действий.

На пике российско-украинской войны РФ контролировала 22% территории Украины, включая оккупированные территории с 2014 года. Украина смогла провести контрнаступление и отбить значительную часть захваченных территорий. Однако в 2023 году территориальных изменений почти не было. По данным издания, ВС РФ захватили 0,2% украинской территории.

Украинская территория, которая контролируется РФ в процентном значении Фото: The Economist

Такая ситуация на поле боя вызвала беспокойство перед украинскими союзниками. Кильский институт мировой экономики 16 февраля показал данные, согласно которым общая помощь из Европы превышает помощь, которую присылают США. Однако в военной помощи США до сих пор опережают страны Европы. У РФ преимущество в боеприпасах, так как они их производят и получают поставки из КНДР. Европа до марта поставит ВСУ около 500 тысяч снарядов из обещанного 1 млн.

Военная помощь и общие объемы помощи Украине Фото: The Economist

Трекер боевых действий издания показывает рост активности ВС РФ за последние 30 дней до 20 февраля. РФ захватила Авдеевку. Теперь города в восточных частях Украины опасаются, что они станут следующей мишенью.

Самые активные боевые действия по данным The Economist Фото: The Economist

Украина имеет больше успехов на море. Не имея традиционного флота Киев наносит серьезный урон Черноморскому флоту РФ. Уничтожено 25 кораблей и одна подводная лодка, 15 находится на ремонте. Остальные российские корабли вынуждены действовать на большом расстоянии от украинского побережья. Украина создала своими силами коридор для экспорта зерна — это является прямым свидетельством, что Киев продолжает борьбу и экономика может развиваться. Однако усилия нужно активизировать, чтобы сдержать РФ на суше еще на год.

Украина самостоятельно создала зерновой коридор Фото: The Economist

Напомним, 18 февраля СМИ писали, что РФ пытается прорвать украинскую оборону с 5 направлений.

22 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет бить из F-16 по военным целям РФ на их территории.