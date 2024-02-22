Канада планирует оплатить поставку 800 тысяч снарядов для Украины, которые нашла Чехия, — СМИ

Союзники Канады опасаются, как сообщает CBC News со ссылкой на источники в Минобороны, что Оттава может инвестировать в производство боеприпасов через Чехию, а также отсрочить увеличение мощностей по производству оружия внутри страны.

Канада готова оплатить поставку 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые Чехия нашла для Украины. Об этом сообщает CBC News.

Правительство страны, как информируют журналисты со ссылкой на источники, может оплатить поставки боеприпасов в Украину. Для этой инициативы могут предоставить около $30 млн на реализацию плана поставок боеприпасов для Сил обороны Украины.

Инициатива была озвучена на открытии Мюнхенской конференции по безопасности президентом Чехии Петром Павелом. Тогда руководитель государства заявил, что нашел около 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и еще 300 тысяч снарядов калибра 122 мм. Для этого нужна финансовая поддержка, чтобы доставить боеприпасы в Украину.

Билл Блэр, министр обороны Канады, ранее заявил, что страна ведет переговоры по реализации этого вопроса, но сообщить подробности отказался. В его заявлении говорилось о том, что он заключил меморандум о взаимопонимании с одним из европейских союзников. По его мнению, это позволит сделать боеприпасы доступными для Украины быстрее, поскольку канадская промышленность увеличивает собственное производство.

В то же время, как сообщает CBC News, союзники Канады опасаются, что Оттава может инвестировать в производство боеприпасов через Чехию, а также отсрочить увеличение мощностей по производству оружия внутри страны. Журналисты в заявлении ссылаются на источники в Минобороны, которые знакомы с материалами, но не имеют права говорить публично.

В CBC News сообщили, что правительство в течение нескольких месяцев изучало предложения от двух производителей боеприпасов страны — General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GDOT) в Веллифилде. Планируется увеличить производство так называемого "оперативного" или M795 варианта 155-миллиметрового снаряда стандарта НАТО. Канада ежемесячно производит около 5 тысяч боеприпаса версии M107, известного как "учебный снаряд".

Снаряды от Чехии для Украины — заявление Петра Павела

Президент Чехии Петр Павел 17 февраля заявил, что нашел 800 тысяч боеприпасов для Украины. Политик подчеркнул, что может поставить для ВСУ 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и еще 300 000 122 миллиметра. Он не стал называть страны-поставщики боеприпасов, ссылаясь на конфиденциальность, но сказал, что боеприпасы могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если финансирование будет быстро обеспечено через страны-партнеры.

Напомним, 20 февраля стало известно, что Канада передаст Украине 800 беспилотников Skyranger на 95 млн долларов. В Минобороны страны отметили, предоставленные беспилотники имеют встроенные автоматизированные и автономные системы навигации, что позволяет им нести различные системы камер и полезную нагрузку для обнаружения и идентификации целей.