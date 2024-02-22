Украина может остаться без "Патриотов": в Пентагоне озвучили проблемы с эксплуатацией ЗРК

Ракетные комплексы нуждаются в ремонте и техническом обслуживании. И хотя Минобороны США организовало технические работы на местах, планов по полноценном обслуживании систем в Украине у Пентагона нет.

Министерство обороны США передало Украине системы ПВО Patriot и различные боевые машины без плана их долгосрочного обслуживания, что может привести к проблемам в будущем. Невозможность полноценного обслуживания комплексов Patriot повышает риск того, что Украина не сможет защитить себя от российской агрессии. Об этом говорится в отчете наблюдательного органа Пентагона.

В документе говорится, что американское оборонное ведомство оказало помощь с ремонтом зенитно-ракетных комплексов на местах, однако плана по более сложному ремонту и обслуживанию у Пентагона нет. И хотя США передали Украине запасные части, необходимые для технического обслуживания на местах до конца 2024 финансового года, системы вооружений "вряд ли останутся работоспособными без технического обслуживания".

Кроме того американское подразделение Remote Distribution and Maintenance Center-Ukraine, которое базируется в Польше не имеет возможности проводить ремонт "Патриотов" на уровне депо. С учетом ситуации генеральный инспектор Минобороны рекомендовал Европейскому командованию США определить требования и объекты, необходимые для организации такого ремонта.

"Невозможность полноценного обслуживания Patriot повышает риск того, что Украина не сможет защитить себя от России", — говорится в отчете.

Еще одна проблема — США будет очень трудно заменить системы Patriot, которые они передали Украине, говорится в докладе. Все ракетные комплексы, переданные Украине, находились на американских полигонах, и выполнение дополнительных запросов будет "болезненным" для Вооруженных сил США.

В документе было отмечено, что отсутствие технического обслуживания на уровне складов в Украине сравнивается с проблемами, с которыми столкнулась национальная армия Афганистана, зависящая от американской поддержки

"Постоянная неспособность Афганистана обслуживать переданное в дар оборудование стала одним из факторов поражения армии от талибов", — подчеркнули в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что согласно данным Минобороны США, украинские войска могут испытывать дефицит в ракетах для ЗРК Patriot, учитывая интенсивность российских авиаударов. О потенциальной проблеме сообщил и спикер Воздушных сил Юрий Игнат, хотя и не подтвердил информации относительно того, что в дальнейшем США будут поставлять меньше ракет.