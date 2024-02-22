Уничтожение двух стран: почти половина поляков не верят в победу Украины над РФ

Лишь 17% жителей Польши выразили мнение, что Киеву удастся завершить полномасштабный конфликт на своих условиях.

Спустя два года после начала полномасштабной войны в Украине многие жители Польши считают, что конфликт закончится уничтожением обеих участвующих в нем стран. Об этом стало известно по результатам опроса United Surveys для RMF FM.

Полякам задали вопрос — чем, по их мнению, закончится война в Украине.

По мнению почти половины опрошенных (47,4%), война будет длиться в течение многих лет и завершится уничтожением обеих стран.

14,1% респондентов уверены в победе России, в то время как чуть больше (17,4%) придерживаются мнения о победе Украины.

Оставшиеся респонденты не приняли четкой позиции относительно исхода конфликта.

Напомним, что 21 февраля в СМИ сообщили, что поддержка Украины среди граждан европейских стран остается значительной, но почти через два года после полномасштабного вторжения РФ в Украину лишь 10% европейцев верят, что Украина может победить Россию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Опрос Киевского международного института социологии показал, что в Украине увеличивается количество граждан, готовых на территориальные уступки для достижения мира. С начала мая 2023 года заметно вырос интерес к территориальным уступкам: с 10% в мае до 14% в октябре и далее до 19% в декабре.