Шпионил за кораблями ВСУ: СБУ задержала агента РФ возле Николаевского морпорта (фото)

По данным следствия, мужчина собирал разведданные о Силах обороны вблизи акватории Черного моря. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

В Николаевской области правоохранительные органы выявили информатора, сотрудничавшего со спецслужбами РФ. Фигурант собирал разведывательную информацию о военных действиях в районе Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Среди приоритетных "целей" врага были военные корабли ВСУ и направления их перемещения по морским и речным маршрутам", — отмечают в ведомстве.

Фигурант изучал координаты украинских военных подразделений на суше, включая те, которые принимали участие в боевых операциях на левом берегу Херсонской области.

Эта разведывательная информация была нужна захватчикам для подготовки ракетно-дроновых атак на фронтовые позиции на юге Украины.

Благодаря контрдиверсионным действиям правоохранительных органов удалось выявить российского информатора на раннем этапе его разведывательно-подрывной деятельности.

Это помогло обеспечить безопасность мест дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины, а также зафиксировать преступные действия фигуранта и задержать его в его собственном доме.

Мужчина привлек внимание правоохранительных органов своими многочисленными сообщениями в поддержку агрессивной войны против Украины.

В настоящее время фигурант находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

СБУ задержала агента РФ возле Николаевского морпорта

Напомним, 15 февраля СБУ заочно сообщила о подозрении певице и народному депутату 8-го созыва Таисии Повалий, которая оправдывает агрессивную войну Российской Федерации против Украины и публично поддерживает Кремль.

9 февраля подозрение получил клирик УПЦ (МП), который снимал видео с провокациями возле Киево-Печерской лавры. По данным следствия СБУ, священник получал инструкции от блогера Анатолия Шария. Во время обыска у церковного деятеля нашли сим-карты для телефонов и переписку с Шарием.