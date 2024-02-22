С российского самолета упала авиабомба ФАБ-250 в Белгородской области, — росСМИ (карта)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, как сообщает ASTRA, назвал авиабомбу "взрывоопасным предметом" и подтвердил ее ликвидацию на территории Валуйского городского округа.

Авиабомба ФАБ-250 в Белгородской области упала с российского самолета. Об этом сообщает ASTRA в Telegram.

В селе Солоти, как говорится в сообщении, 18 февраля был найден ФАБ-250. Власти приняли решение эвакуировать около 150 местных жителей. В этот же день российскую авиабомбу ликвидировали на полигоне.

Губернатор Вячеслав Гладков назвал авиабомбу "взрывоопасным предметом". Причины ее появления он не озвучил. По его словам, инженерная группа ликвидировала взрывоопасный предмет на территории Валуйского городского округа в селе Солоти.

В Telegram он также сообщил, что ВСУ якобы атаковали дроном-камикадзе село Старый Хутор Валуйского городского округа. В результате взрыва пострадавших нет, в одном частном домовладении якобы повреждено здание и забор. Оперативные службы работают на месте.

Фото: Google Maps

Падение ФАБов в Белгородской области

Российские самолеты уронили две авиабомбы ФАБ-250 на села в Белгородской области в конце января. Обнаружены две авиабомбы ФАБ-250 — в хуторе Постников Корочанского района и в селе Стрелковое.

По данным российских журналистов, в результате падения боеприпасов никто из людей не пострадал. Было эвакуировано около 150 жителей, живущих в радиусе 500 метров от места падения ФАБ-250.

Напомним, 20 февраля стало известно, что в РФ создали гигантский мегакоптер, поднимающий 300 кг. Как утверждают россияне, огромный беспилотник сможет передвигаться по воздуху на 500 км и будет иметь преимущества как самолета, так и коптера. Дрон не будет нуждаться в аэродромах и инфраструктуре.