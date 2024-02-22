Путин приехал в Казань посмотреть на Ту-160М: что могли улучшить в ракетоносце, — СМИ

Модернизированные Ту-160М, в частности, будут оснащены двигателями НК-32-02, в которых якобы за счет новых технологий удалось сократить расход топлива примерно на 10%.

Президент РФ Владимир Путин посетил 21 февраля Казанский авиазавод (КАЗ), где ему показали модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М, которые якобы готовы к серийному производству. О том, с какими усовершенствованиями могли ознакомить специалисты КАЗ главу Кремля рассказали обозреватели Bulgarian Military.

Авторы публикации обратили внимание на ряд новых решений, о которых говорят в открытых источниках. В частности речь идет об интеграции в Ту-160М новой авионики, установке на самолеты модернизированных двигателей НК-32-02, а также новом для ракетоносца вооружении — аэробалистической ракете Х-47М2 "Кинжал".

Двигатели НК-32-02

Еще в ноябре 2020 года пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщила, что Ту-160М совершил свой первый полет с новыми серийными двигателями НК-32-02. Тогда российские профильные ресурсы рассказали, что модернизированный двигатель сохранил все основные особенности архитектуры и конструкции НК-32. Это по-прежнему двухконтурный трехвальный двигатель, в компрессоре которого сохранены ступени высокого и среднего давления, а в турбине имеются ступени, высокого, среднего и низкого давления.

Компрессор двигателя НК-32-02

Основные характеристики также остались на прежнем уровне. Форсажная тяга составляет 25000 кгс, но за счет "различных доработок" якобы удалось сократить расход топлива примерно на 10%. Пропагандисты утверждают, что такой результат стал возможен благодаря освоению инженерами ПАО "Кузнецов" таких технологий, как крупногабаритное магниевое и фасонное титановое литье.

Ту-160М и "Кинжал"

В 2019 году в информационном пространстве появились разговоры о том, что в качестве кандидатов для Х-47М2 "Кинжал" могут выступить стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М. Дело в том, что самолет по высоте и скорости полета сравним с МИГ-31К, который на сегодняшний день является единственной платформой для "Кинжалов", а именно эти характеристики важны для запуска сверхзвуковых ракет. При этом радиус действия и боевая нагрузка Ту-160М существенно больше.

Уже в этом году появилась информация, что ракеты "Кинжал" получат более тяжелую боеголовку и будут интегрированы в стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160М. Эксперты отмечают, что если данная идея будет реализована, то эффективность применения и бомбардировщиков и ракет Х-47М2 могут возрасти в разы.

Например, при вылете бомбардировщика с авиабазы "Энгельс" в Саратовской области РФ с крейсерской скоростью 1,5 Маха суммарный радиус поражения ракеты "Кинжал" составит 3000-3500 км. А максимально время от момента взлета до момента поражения цели на таком расстоянии составит около 2 часов.

Примерный радиус поражения целей ракетой "Кинжал" при размещении на Ту-160М

Напомним, в РФ появились ракеты воздушного базирования Х-БД, которыми вооружат стратегические бомбардировщики Ту-160М. Эксперты отметили, что новое "технологическое чудо" россиян создавалась на базе известной ракеты Х-101.