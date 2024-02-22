"Выжил ли экипаж": эксперты проанализировали попадание "Ланцета" в САУ "Богдана"

Бронекапсула САУ "Богдана" действительно выдержала взрыв дрона. Но разбитое бронестекло говорит о возможности вреда для экипажа, пояснили эксперты портала Defence 24.

Кабина самоходной артиллерийской установки "Богдана", которая выпускается в Украине, выдержала взрыв барражирующего боеприпаса "Ланцет" ВС РФ. Однако состояние бронированного стекла наводит на мысль, что осколки взрывного устройства могли повредить экипажу. О возможных последствиях попадания "Ланцета" рассказали эксперты польского портала Defence 24.

Эксперты отметили, что беспилотное устройство добралось до салона установки и взорвалось. На фотографиях видно, что салон уцелел — этим украинская машина выгодно отличается от французской САУ CAESAR: для нее подобные удары "заканчивались гораздо хуже".

На портале отметили, что "Ланцет" мог проникнуть внутрь кабины — об этом свидетельствует разбитое стекло.

Стекло САУ "Богдана" после удара "Ланцета" Фото: скриншот

Следствием взрыва в салоне САУ "Богдана" могут быть несколько вариантов развития событий. Во-первых, мог погибнуть минимум один военный, который находился на траектории полета дрона. Во-вторых, мог погибнуть весь экипаж — их могли убить осколки. По мнению экспертов польского портала, в лучшем случае, экипаж мог частично спастись.

"Есть ли шанс, что экипаж Богданы выжил? [Шанс — ред.] незначительный и возможен только в случае пребывания в кабине одного водителя", — объясняется в статье на Defence 24.

Оружие ВСУ — чем особенна САУ "Богдана"

Отметим, бойцы ВСУ 15 февраля опубликовали видео с кадрами поражения "Богданы" российским дроном "Ланцет". На кадрах заметно разбитое стекло и несколько поврежденную кабину. В заметке указано, что весь экипаж спасся благодаря прочной бронекапсуле артустановки.

2С22 "Богдана" — самоходная артиллерийская установка украинского производства, которая используется для ударов по позициям ВС РФ. Установка стреляет снарядами калибра 155 мм на расстояние 42-62 км (в зависимости от типа снаряда). Экипаж САУ — четыре человека.

Согласно данным украинского командования, государство заказало 30 экземпляров "Богданы". Производительность выпуска — по шесть установок в месяц. Первое использование артустановки состоялось во время боев за остров Змеиный: она помогла достать до позиций противника далеко в море. Кроме того, две установки заметили на поле боя летом 2023 года — участвовали в боях под Бахмутом.

13 декабря 2023 года в СМИ сообщили, что в течение почти двух лет войны не потеряла работоспособность ни одна установка. Также стало известно о разработке модификации, оборудованной прицепом.

Напоминаем, 22 февраля командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк показал обновленную версию САУ — модель "Богдана-4"