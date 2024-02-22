Уничтожена половина "Калибров": РФ выпустила по Украине более 8 тысяч ракет, — Игнат (видео)

Противовоздушная оборона Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожила 25 из 78 ракет "Кинжал", 406 из 843 ракет "Калибр", а также 1176 из 1513 ракет Х-101/Х-555.

С 24 февраля 2022 года Российская Федерация выпустила по территории Украины более 8 000 ракет различных типов и 4 637 "шахедов". Эту статистику озвучил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Львиная доля ракет, конечно, С-300, которыми они бьют по наземным целям. "Кинжалов" — 78, из них 25 — уничтожено. Так же "Калибров" половина — 406 из 843 уничтожено Силами обороны. Это очень мощные показатели, которые показывают наши Силы обороны. Так же уничтожили ракеты Х-101/Х-555, которыми атакуют при стратегической авиации, — 1176 на данный момент из 1513", — сообщил Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, в отопительный сезон 2022-2023 года оккупанты применили более 1100 крылатых ракет.

"У них была цель загнать Украину в блэкаут. В этот раз уже немножко другой вектор на нанесение ударов. Вы видите, какие объекты атакуются — начиная от портовой инфраструктуры аграрного сектора, далее нефте-газовая отрасль и оборонные предприятия. Но все равно удары идут и по критической инфраструктуре, в том числе и по энергетике", — отметил Игнат.

Также он прокомментировал информацию о размещении пусковых установок "Искандеров" на украинских границах. Игнат отметил, что установок может быть много. но надо смотреть на способности изготовления ракет к ним.

"За время полномасштабного вторжения было выпущено "Искандеров" баллистических (а это "Искандер М"), почти 1000 единиц по Украине. К сожалению, не было сбито много, как крылатых ракет, потому что это баллистика. "Искандеров К" было запущено около 150, тоже часть уничтожена из них, но это уже крылатые ракеты. Вот "Искандеров М, о которых идет речь (тут же же не по пусковым установкам надо смотреть, а по ракетам баллистическим, которые у них есть к "Искандерам". Главное управление разведки, кажется, говорило о цифре то ли 200, то ли больше", — сообщил спикер.

Что касается иранских ударных беспилотников, то по состоянию на 22 февраля Силы обороны уничтожили 3 605 из 4 637 "шахедов".

Напомним, 22 февраля пресс-служба СБУ сообщила, что российская армия выпустила по Украине более 20 северокорейских ракет. Жертвами вражеских "прилетов" стали по меньшей мере 24 мирных украинцев, более ста гражданских получили тяжелые ранения.

Российские оккупанты начали применять новые крылатые ракеты Х-69. Они предназначены для поражения защищенных целей с известными координатами и имеют дальность действия почти 300 км. Перед полетом в ракету можно запрограммировать одну или несколько целей, а координаты загрузить в систему наведения ракеты, как только самолет-носитель окажется в воздухе.