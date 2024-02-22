На фронте погиб ученый Максим Штатский, который исследовал историю меннонитов (фото)

Историк Максим Штатский служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Подробности его гибели не объявили.

Ученый Максим Штатский, исследователь истории меннонитов, погиб на фронте. Об этом сообщает "061".

Украинский защитник имел псевдоним "Історик". Он служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Погиб 35-летний воин ВСУ 12 февраля. Дарья Штатская, его жена, в Facebook подтвердила гибель мужа.

"Ты всегда благодарил меня, теперь скажу я — Спасибо за то, что ты был! Безгранично!", — говорится в ее заметке.

Биография Максима Штатского

Максим Штатский учился на историческом факультете Запорожского национального университета. Окончил вуз в 2010 году. В гражданской жизни работал в Национальном заповеднике "Хортиця". Его знали далеко за пределами нашего государства именно как исследователя истории меннонитов. Это религиозно-протестантская община, название которой происходит от имени голландского сельского священника Менно Симонса, ее идейного основателя. Проживали в районе Хортицы в XVIII-XIX веках.

В 2019 году Максим Штатский возглавил экспедицию, благодаря которой удалось найти около 300 фрагментов надгробий уничтоженного кладбища меннонитов. В 2021 году находки отреставрировали. Впоследствии открыли Мемориал Хортицких меннонитов. В 2021 году удалось обнаружить еще одну находку — постамент мемориала первым меннонитам-переселенцам. Он был установлен в 1890 году, а в 1943 году он исчез. Тогда ученый сказал, что сбылась его 10-летняя мечта.

Напомним, 16 февраля стало известно, что в боях за Украину погиб известный реконструктор из Тернопольской области Роман Кулик, который служил в ДШВ. Точного места его гибели не озвучивают.