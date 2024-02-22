Серия взрывов прогремела в Мариуполе: есть поражения и пострадавшие оккупанты, — Андрющенко (видео)

После пуска ракет российские военные подняли в небо вертолеты. В Кальмиусском районе работала противовоздушная оборона врага, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Днем 22 февраля в районе временно оккупированного Мариуполя Донецкой области прогремела серия взрывов. Советник городского головы Петр Андрющенко рассказал о последствиях атаки в своем Telegram-канале.

По его словам, серия взрывов прозвучала на северо-западе от Мариуполя. В Кальмиусском районе была зафиксирована работа российской противовоздушной обороны, состоялся пуск по меньшей мере трех ракет. Одновременно с этим вылетели вражеские вертолеты в сторону Волновахи.

Работа ППО в Мариуполе

Петр Андрющенко рассказал, что около 14:00 над Мариуполем пролетели два самолета по направлению Приморско-Ахтарск на северо-восток. Борта летели низко и громко, после чего исчезла мобильная связь и интернет в большинстве районов города.

В 14:15 был слышен звук пролета "чего-то" над мостом с Запорожского направления в Ростов-на-Дону. Работала российская ПВО, однако также что-то упало в промзону между Аглофабрикой и Мариупольским металлургическим комбинатом имени Ильича.

"Кара небесная или обломки — устанавливаем, но военные автобусы, которые используют как скорые, — в дороге зафиксированы. Одновременно прошли вертолеты в сторону Волновахи", — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что есть поражения и пострадавшие российские военные, однако пока неизвестно, где "прилетело" и количество жертв.

"Привет в Новоазовский район или временно оккупированный россиянами Таганрог точно прошел. Ждем новостей оттуда", — подчеркнул он.

Местный Telegram-канал "Мариуполь сейчас" сообщил со ссылкой на россиян, что на подлете к Мариуполю якобы были уничтожены три ракеты Storm Shadow.

Напомним, 20 февраля советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что возле города оккупанты сконцентрировали большое количество личного состава и военной техники. По его словам, враг может готовиться к атаке на Угледар.

В тот же день в Мариуполе зафиксировали технику ВС РФ с новыми маркировками. Советник мэра Андрющенко считает, что это могут быть подразделения мотопехотного направления.