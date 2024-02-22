Европа может подтолкнуть Украину к перемирию с РФ в обмен на "гарантии безопасности" Запада, — СМИ

За смелыми речами о помощи Украине "столько, сколько это потребуется", как считают аналитики Politico, существует другой неформальный план, который имеет целью ускорить завершение войны России против Украины.

Некоторые европейские дипломаты назвали "стабилизацию" конфликта с Россией оптимальным результатом для Украины, что приведет к переговорам раньше, чем позже. Об этом сообщает Politico.

Сдержанность со стороны европейских и американских чиновников, как информирует издание, свидетельствует о том, что за смелыми речами о помощи Украине "столько, сколько это потребуется" скрыт другой неформальный план, который вполне может диктовать действия Запада. На просьбу описать оптимальный результат для Украины несколько европейских дипломатов высказались о "стабилизации" конфликта уже в этом году.

Дипломаты сказали, что это будет означать подталкивание Киева к переговорам с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы заморозить конфликт и зафиксировать текущие территориальные достижения в обмен на "гарантии безопасности" Запада, похожие на те, которые были подписаны недавно, а также предоставить путь к членству в ЕС. Издание отмечает, что Запад не отказался от Украины, но главная сосредоточенность на управлении рисками обнаруживает желание свернуть конфликт и заключить сделку с Путиным. Это стремление якобы стремятся реализовать, если возможно, скорее, чем позже.

"Вопрос, висящий над конфликтом, заключается в том, поможет ли такой подход предотвратить катастрофу — или приведет к чему-то худшему", — говорится в материале.

Дипломаты признают, что ранее такие переговоры, как пишет Politico, терпели неудачу и могут выиграть Путину время для подготовки к следующему наступлению. Однако альтернативу — увеличение финансовой и военной помощи Запада в течение 2024 года, что позволит Украине нанести решительный удар российским захватчикам — в европейских посольствах воспринимают еще скорее скептически.

Другой, непубличный аспект западного подхода заключается в том, что некоторые страны надеются вернуться к привычным делам с Россией вскоре после гипотетического замораживания войны. Это может объяснить глубокую сдержанность, в частности в Германии, в отношении конфискации замороженных активов России и столкнуться с риском того, что Москва может ответить активными действиями.

Напомним, 22 февраля Politico сообщило, что на телефонах членов Европейского парламента обнаружили шпионские программы. По словам журналистов, проблему обнаружили, когда один из членов подкомитета пошел на плановую проверку, во время которой были обнаружены следы шпионского программного обеспечения.