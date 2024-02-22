ВСУ "сконцентрировали" до 114 тысяч военных у белорусской границы: что говорят в РБ

В Беларуси заявили, что им не нужно наращивать дополнительные силы на границе. По словам министра обороны Виктора Хренина, большую угрозу представляют украинские диверсионные группы.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Украина якобы сосредоточила на украинско-белорусской границе ударную группировку, численностью 112-114 тысяч человек. Об этом он сообщил в интервью российскому телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что созданная ударная группировка — это уже угроза. Хренин отметил, что для охраны границы Украина задействовала около 17 тысяч человек. Также белорусы якобы наблюдают много провокаций со стороны ВСУ с нарушением воздушного пространства, в частности залетами беспилотных летательных аппаратов.

"Они (украинцы, — ред.) ее (границу, — ред.) превращают в укрепрайон. Полностью заминированы все дороги, разрушены мосты, железнодорожные пути, строят противотанковые заборы", — сказал Виктор Хренин.

Однако он отметил, что с белорусской стороны на границе с Украиной не нужно наращивать дополнительные силы. По его словам, сейчас большую угрозу представляют диверсионные группы, идущие со стороны Украины.

Также министр обороны РБ добавил, что белорусы фиксируют разведку с воздуха, которую якобы проводят западные страны.

"На сегодня мы видим заблаговременный комплекс мероприятий, которые проводит Западная Европа во главе с США для подготовки к военным действиям. Мы понимаем, против кого эти военные действия будут направлены", — добавил он.

Добавим, что на момент выхода публикации украинская сторона не прокомментировала слова министра обороны Беларуси Виктора Хренина.

Напомним, 16 февраля представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что лидер Беларуси пытается запугать граждан и заявляет об "угрозе", которую якобы несет Украина.

20 февраля Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь обладает всеми необходимыми системами вооружения, которые нужны для защиты страны. Речь идет об оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М" и зенитно-ракетных комплексах С-400.