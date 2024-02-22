Украинские военные показали, как бьют по россиянам ракетами ATACMS (видео)

По словам военных, ракеты ATACMS дают возможность поражать логистические центры и склады в тылу врага.

Украинские ракетчики, которые работают на системах Himars, показали, как бьют по россиянах при помощи ракет ATACMS. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале СтартКом ВСУ.

Как рассказал один из участников видео, ракеты ATACMS дают возможность поражать логистические центры и склады в тылу врага.

"Российским солдатам негде спрятаться. Мы их найдем даже на том свете", — сказал он.

Другой военный рассказал, что Himars — необычная машина, не просто техника.

"Пока не скажешь ей доброе, нежное слово, она не будет ничего делать. Любит, чтобы ее баловали", — сказал украинский военный.

По словам воина, их машина смогла уничтожить дивизион С-400 ВС РФ, который ударил ракетой по пиццерии в городе Краматорск Донецкой области.

"Хотим поблагодарить партнеров за ATACMS, ведь данное вооружение очень помогает на поле боя. Мы сражаемся не только за Родину, но и за весь цивилизованный мир. Наша победа – это победа всего мира", – сказал военный.

Напомним, 27 июня 2023 года ВС РФ обстреляли Донецкую область ракетами "Искандер". Одна из них попала в ресторан в Краматорске, где было большое скопление людей. Среди раненых в результате атаки оказался ребенок 2022 года рождения. По данным Нацполиции, погибли более 10 человек.

Позже стало известно, что украинская писательница Виктория Амелина получила ранение из-за ракетного удара ВС РФ по Краматорску и скончалась в больнице Мечникова в Днепре.