HIMARS уничтожил С-400 "Триумф", которым ВС РФ ударили по пиццерии в Краматорске (фото)

Комплекс С-400 "Триумф" стоял под Дебальцевым. Атака россиян по Краматорску унесла жизни более 10 человек, в том числе троих детей.

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Украинские военные уничтожили на Донбассе зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", из которого российские военные ударили по кафе в Краматорске вечером 27 июня. Об этом сообщило в Telegram Оперативное командование "Север".

Дорогая российская ЗРК С-400 уничтожена ударом дальнобойной РСЗО HIMARS, установка размещалась под Дебальцевым.

"Это именно та российская С-400, из которой была выпущена ракета по пиццерии в Краматорске 27 июня. В результате вражеской атаки погибли более 10 человек, среди которых трое детей", – отметило командование.

Напомним, что американский волонтер был свидетелем ракетного удара по кафе в Краматорске. В момент попадания снаряда там проходил детский праздник, говорил он.

Украинская писательница Виктория Амелина получила ранение из-за ракетного удара ВС РФ по Краматорску и скончалась в больнице Мечникова в Днепре.