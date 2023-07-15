HIMARS знищив С-400 "Тріумф", яким ЗС РФ вдарили по піцерії в Краматорську (фото)

Комплекс С-400 "Тріумф" стояв під Дебальцевим. Атака росіян по Краматорську забрала життя понад 10 осіб, зокрема трьох дітей.

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Українські військові знищили на Донбасі зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф", з якого російські військові вдарили по кафе в Краматорську ввечері 27 червня. Про це повідомило в Telegram Оперативне командування "Північ".

Дорогу російську ЗРК С-400 знищено ударом далекобійної РСЗВ HIMARS, установка розміщувалася під Дебальцевим.

"Це саме та російська С-400, з якої було випущено ракету по піцерії в Краматорську 27 червня. Унаслідок ворожої атаки загинуло понад 10 осіб, серед яких троє дітей", — зазначило командування.

Нагадаємо, що американський волонтер був свідком ракетного удару по кафе в Краматорську. У момент влучання снаряда там проходило дитяче свято, говорив він.

Українська письменниця Вікторія Амеліна дістала поранення через ракетний удар ЗС РФ по Краматорську і померла в лікарні Мечникова в Дніпрі.