В США прогнозируют "катастрофический" дефицит боеприпасов в Украине с апреля, — ABC

По словам журналистов, конец марта будет самым опасным временем для Сил обороны. Без поставок оружия Украина не сможет защитить все объекты, которые защищает сейчас.

Представители США оценивают, что к весне ВСУ могут столкнуться с "катастрофическим" недостатком боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

Сообщается, что "конец марта" будет особенно опасным временем для украинских войск, если новый пакет американской помощи не одобрят. По словам еще одного чиновника США, пока сложно спрогнозировать, на какое именно время придется наибольший дефицит, но положение может ухудшиться к весне.

В течение весны и до лета положение будет ухудшаться, предстоящий период неназванный представитель Минобороны США назвал критическим.

Ко всему прочему, ожидается и нехватка средств ПВО.

"То, что защищено сегодня — они не смогут защитить все эти объекты в будущем, если не будут продолжаться поставки ракет-перехватчиков", — отметил сотрудник ведомства и добавил, что если у РФ будет превосходство в воздухе, характер боевых действий изменится.

Украине срочно необходимы и малые, и большие боеприпасы, включая управляемые ракеты для РСЗО HIMARS.

Сообщается также, что Украине нужны средства для строительство инфраструктуры для поддержки истребителей F-16, которые могут появиться на вооружении Воздушных сил Украины в этом году. В частности, ВСУ необходимы взлетно-посадочные полосы и места размещения самолетов.

Без дополнительного финансирования, США не смогут и обучать пилотов.

Напомним, что накануне стало известно, что США не будут оказывать поддержку Украине в качестве кредитования.

Также сообщалось, что в Минфине назвали страны и организации, передавшие Украине больше всего финансовой помощь (фото)