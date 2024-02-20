Минфин назвал страны и организации, которые передали Украине наибольшую финансовую помощь (фото)
Расходы на обслуживание кредитных средств, полученных от Евросоюза, возмещаются самим ЕС.
В 2023 году наибольшую финансовую помощь Украине предоставили целый ряд стран, среди которых европейские, США и Япония. Об этом сообщило Министерство финансов Украины на официальном сайте.
Как отмечается в релизе ведомства, Украина получила внешнее финансирование на общую сумму 42,5 миллиарда долларов, при этом крупнейшими донорами стали США, Япония, Норвегия, ЕС и МВФ.
Кроме того, грантовую помощь оказали Германия, Испания, Финляндия, Швейцария, Ирландия, Бельгия и Исландия.
Было также привлечено долгосрочное льготное кредитное финансирование на общую сумму 30,9 миллиарда долларов, в частности от:
- ЕС — 19,5 миллиарда долларов;
- МВФ — 4,5 миллиарда долларов;
- Японии — 3,4 миллиарда долларов;
- Канады — 1,8 миллиарда долларов;
- Великобритании — 1 миллиард долларов;
- Всемирного банка — 660 миллионов долларов;
- Испании — 50 миллионов долларов.
О помощи ЕС
Денежные средства от ЕС были привлечены в рамках макрофинансовой помощи. Кредиты в рамках программ макрофинансовой помощи ЕС имеют 35-летний срок погашения, включая 10-летний льготный период.
А вот расходы на их обслуживание возмещаются ЕС.Важно
Напомним, с конца 2022 года в Украине работает общая банковская сеть — Power Banking, в которую вошли системные банки. Предполагается, что эти финучреждения будут предоставлять клиентам различные услуги, если будут возникать критические ситуации. Также напомним, что НБУ ввел временную возможность безналичного обмена средств клиентов финучреждений в российских или белорусских рублях.