В Европе ищут 1,5 миллиарда долларов на резервный план для вооружения Украины, — СМИ

Франция и Греция, по информации Financial Times, настаивают на том, что нужно закупать оружие и боеприпасы только у производителей из ЕС и Норвегии, что помешает финансированию чешского плана или поставке боеприпасов из США.

Европейские столицы спешат привлечь 1,5 миллиарда долларов экстренного финансирования, чтобы обеспечить Украину артиллерийскими снарядами из-за рубежа для поддержания линии фронта против России. Об этом сообщает Financial Times.

Последнюю схему закупки боеприпасов из-за пределов ЕС, как информирует издание, возглавляет Чехия, чтобы компенсировать ситуацию тупика в Конгрессе относительно помощи США и задержки в европейском производстве. Прага взяла на себя инициативу, поскольку столицы спорят о расширении основной военной базы ЕС для поддержки Киева. Официальные лица, знакомые с дискуссиями, говорят, что стране нужны европейские партнеры, чтобы помочь предоставить 1,5 миллиарда долларов для финансирования закупок снарядов, которые Чехия намерена помочь поставлять.

Германия настаивает на том, чтобы ее условный вклад в размере примерно 1,25 миллиарда евро был уменьшен. Это позволит скорректировать ее большую двустороннюю военную помощь Украине, которая в этом году стоит 7 миллиардов евро.

"Для Украины важно, чтобы военная помощь доходила до нее без бюрократических проволочек. Двусторонняя поддержка является очень быстрой и эффективной — ее следует рассматривать как эквивалентный вклад в Европейский фонд мира", — сказал Михаэль Клаусс, посол Германии в ЕС.

Франция и Греция настаивают на том, что нужно закупать оружие и боеприпасы только у производителей из ЕС и Норвегии, что помешает финансированию чешского плана или боеприпасов из США. Правительство Франции утверждает, что средства ЕС должны быть использованы для укрепления оборонно-промышленной базы блока.

Греция обеспокоена возможностью подписания контрактов с турецкими оборонными компаниями. Страна не желает помогать Турции усиливать ее военный потенциал.

Европа медленно наращивала производство артиллерии, поскольку национальные правительства и организации ЕС и НАТО медленно подписывали контракты с производителями, что затрудняло для компаний доступ к финансированию для расширения своих мощностей. Также наблюдается дефицит топлива, изготовление которого занимает несколько месяцев.

Напомним, 21 февраля обозреватель рассказал, какие ATACMS большой дальности могут передать Украине США. Чтобы ударить по Ялте, как отметил аналитик Александр Коваленко, нужно запускать ракеты с правого берега Херсонской области, а для атаки по Керченскому мосту — стоит запускать из Запорожской области.