На востоке не будут доминировать над авиацией РФ: эксперт рассказал, где используют F-16 (видео)

Для максимальной эффективности использования ракетных систем борта F-16 нуждаются в поддержке авиации дальней радиолокационной разведки и наблюдения типа АВАКС, рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что украинские военные лучше всего будут применять американские истребители F-16 на юге. Об этом он сообщил в эфире "24 Канала".

Он рассказал, что самолеты F-16 нуждаются в поддержке авиации дальней радиолокационной разведки и наблюдения типа АВАКС для того, чтобы повысить эффективность использования ракетных систем. В качестве примера он привел ракеты класса "воздух — воздух" дальнего радиуса действия AIM-120 AMRAAM, которые без поддержки АВАКС не смогут полностью применить свой функционал на всю мощность характеристик.

По его словам, борта АВАКС летают в воздушном пространстве Румынии или частично над Черным морем. Коваленко отметил, что лучше для Украины будет, если удастся договориться о том, что они будут летать в небе Молдовы.

"F-16 максимально эффективно можно будет использовать по левобережной Херсонщине", — сказал Александр Коваленко.

Он рассказал, что применение F-16 в Луганской или Донецкой областях — это ближний или средний радиус использования, что создаст серьезную угрозу для подбития самолета российской авиацией.

Александр Коваленко сообщил, что в Белгородской области и иногда в воздушном пространстве временно оккупированных территорий оккупанты держат самолеты дальнего радиолокационного слежения (ДРЛО) А-50. Ими враг помогает истребителям максимально эффективно использовать авиационные ракетные комплексы дальнего радиуса действия. Он добавил, что на востоке самолеты F-16 будут не доминантными по сравнению с авиацией РФ, однако на юге — наоборот.

Напомним, 21 февраля представитель ПС Юрий Игнат отметил, что никто точно не знает, когда Украина получит самолеты F-16, военные ожидают их как можно скорее.

22 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Украина сможет наносить удары с помощью самолетов F-16 по законным российским военным целям за пределами украинской территории.