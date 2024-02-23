ВС РФ сбрасывают отравляющие вещества на позиции ВСУ, — Тарнавский о ситуации на фронте

ВСУ ликвидировали на Таврическом направлении более 500 оккупантов и взяли в плен полдюжины россиян. Также Силам обороны в течение суток удалось уничтожить 4 склада боеприпасов и еще 2 важных объекта врага.

61 штурм совершила российская армия за последние сутки по всей операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия". 43 боестолкновения пришлись на Марьинское направление, сообщил командующий ОСУВ "Таврия" генерал Александр Тарнавский в пятницу, 23 февраля.

В общем оккупанты нанесли 38 авиаударов (почти все — в Донецкой области), 97 ударов дронами-камикадзе. 1102 раза обстреляли украинские позиции. Зафиксировано 5 сбросов с БпЛА гранат с отравляющим веществом.

"Враг дорого платит за попытки наступать на украинскую землю. Так, общие потери агрессора в живой силе за вчера составляют 503 человека, в вооружении и военной технике — 25 единиц, не считая БпЛА. Это 9 боевых бронемашин, 8 артсистем, 7 автомобилей и 1 единица спецтехники", — заявил Тарнавский.

Кроме того, украинским защитникам удалось нейтрализовать или сбить 261 БпЛА различных типов, уничтожить 4 склада боеприпасов и еще 2 важных объекта врага.

Полдюжины оккупантов попали в плен на Авдеевском направлении.

Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 101 боестолкновение, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

Напомним, 22 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что ВСУ отбили несколько позиций на Авдеевском и Марьинском направлениях и взяли в плен 10 россиян. По словам Лиховия, за четыре месяца операций в Авдеевке общие потери ВС РФ составили более 47 тысяч военных.

По данным аналитиков DeepState, по состоянию на 23 февраля ВСУ отбросили российских оккупантов в селе Победа на Марьинском направлении. Впрочем, противник продвинулся в Ивановском на Бахмутском направлении, Северном и восточнее Орловки на Авдеевском направлении.