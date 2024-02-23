От Challenger 2 до САУ AS90: Великобритания "отправит на пенсию" 13 образцов оружия

В рамках оптимизации Королевской армии Минобороны планирует списать 13 образцов вооружения, но не все получит равноценную замену на современные аналоги.

В рамках "программы оптимизации" армии Министерство обороны Великобритании планирует отказаться от 13 образцов вооружения, включая артиллерию, танки и другие машины. Об этом сообщает UK Defence Journal.

Государственный министр Минобороны Джеймс Картлидж сообщил, что к 2030 году Королевские вооруженные силы откажутся от такой техники:

САУ AS90;

ЗРК Stormer;

танк Challenger 2;

БМП Warrior;

105-мм легкая гаубица;

вездеход BV206;

броневик Mastiff;

броневик для патрулирования Ridgeback;

многоцелевой броневик Wolfhound;

бронированная эвакуационная армия Beach Recovery;

Транспортер тяжелого оборудования;

Foxhound защищенный патрульный броневик;

броневик Шакал;

броневик Coyote;

внедорожник Pinzgauer;

джипы Landrover (включая версии WMIK/RWMIK);

Quad bike;

Wheeled Tanker;

броневик Puma;

Однако в издании отмечают, что не вся техника будет просто списана. Например, на замену Challenger 2 придет Challenger 3. На различные БМП придет семейство Boxer и Ajax. Кроме этого в разработке семейство легкобронированных машин. Но если сейчас британская армия имеет более 200 танков Challenger 2, то будет иметь только 148 Challenger 3. В Defense Express добавляют, что парк броневиков при этом может и не нуждаются в замене, а речь идет о необходимости унификации. Также некоторые образцы по типу ЗРК Stormer или 105-мм артиллерия не получат равноценной замены.

Напомним, 18 января Лана Зеркаль заявила, что Британия была готова воевать на стороне Украины, но их сдержали США.

Также в Германии начали полевые испытания танка Challenger 3.