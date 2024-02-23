Активная слежка: ВС РФ боятся передвигаться по Авдеевке даже после захвата, — Згурец

По словам директора компании Defense Express, украинские операторы БПЛА внимательно наблюдают за действиями противника. Оккупанты несут значительные потери.

Российским оккупантам все же удалось взять под свой контроль город Авдеевка в Донецкой области, однако даже после этого они боятся спокойно передвигаться по городу. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Еспресо.TV" 23 февраля.

По его словам, причина страха противника вполне очевидна, ведь даже после оккупации города на Донбассе украинские операторы БПЛА продолжают активно следить за ВС РФ.

"Оккупанты боятся передвигаться по Авдеевке потому, что украинские операторы БПЛА продолжают активное слежение за российскими военными, которые проводят там так называемые стабилизационные мероприятия. Сейчас ситуация для россиян в этом участке довольно сложная. Хотя мы понимаем, что враг пытается давить и дальше на нашу линию обороны вокруг Авдеевки. Противник действительно высвободил часть своих сил, но действия под Ивановским и других направлениях, при достаточном количестве сил и средств с нашей стороны, наносят значительные потери противнику", — заявил Сергей Згурец.

Отдельно эксперт добавил, что дальнейшие боевые действия на поле боя будут достаточно непростыми и это следует понимать. Одним из самых сложных участков фронта является участок вокруг Марьинки. Там зафиксировано 44 столкновения и это пиковое количество за определенный промежуток времени.

"Враг бьет управляемыми авиационными бомбами по Курахово. Это свидетельствует о том, что враг пытается масштабировать свою тактику — уничтожение населенного пункта, а затем продвижение", — подытожил Сергей Згурец.

Напомним, 22 февраля сообщалось, что ветеран АТО Евгений Дикий назвал 3 приоритетных направления ВС РФ после Авдеевки. По его словам, противник собирается провести активные действия на разных участках поля боя — от Харьковской до Херсонской областей. Оккупанты пытаются перехватить инициативу.