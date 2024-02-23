Чтобы снизить внутреннюю критику: в британской разведке рассказали, как Путин борется с инакомыслием россиян

По данным Минобороны Британии, Владимир Путин хочет заставить замолчать внутренних критиков войны против Украины.

В течение длительного времени власть в России подавляла инакомыслие. После полномасштабного вторжения в Украину эти действия были еще более усилены с целью подавления критики из-за военных действий. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter 23 февраля.

По последней сводке отмечают, что 14 февраля президент России Владимир Путин утвердил закон, позволяющий конфисковывать имущество за распространение предполагаемо "фальшивой информации" о действиях российских Вооруженных сил.

Согласно данным британской разведки, основная цель этой меры заключается в подавлении внутренней критики в связи с военными действиями против Украины.

Двумя днями ранее "Комитет по иностранному вмешательству" Госдумы внес на рассмотрение законопроект, призванный расширить сферу отнесения России к "нежелательным" организациям.

"Эти шаги являются частью более широкой тенденции: попыток российской власти ограничить внутреннюю информационную среду, чтобы снизить внутреннюю критику и инакомыслие. Хотя эта тенденция наблюдалась на протяжении многих лет, она существенно усилилась после полномасштабного вторжения России в Украину", — отмечают в Минобороны Британии.

Отчет британской разведки 23 февраля

Напомним, что в декабре 2023 года в ГУР сообщили, что российские пропагандисты пытаются сделать образ своего президента Владимира Путина более "бодрым", ведь в последнее время с этим наблюдаются проблемы.

19 декабря президент России Владимир Путин назвал Россию "единственным гарантом суверенитета и целостности" Украины. По его словам, "западные земли" Украине отдал Иосиф Сталин после Второй мировой войны, а те страны, которые потеряли эти территории, в первую очередь Польша, хотят их якобы вернуть.