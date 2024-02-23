Цена прошлогоднего наступления: ВСУ в 2024 году ограничатся тактическими успехами, — генерал

По словам Дугласа Люта, украинским защитникам необходимо будет удержать линию обороны, а также дождаться решения по американской помощи. После этого можно будет планировать будущие наступательные операции.

Наступательные возможности Украины в 2024 году могут ограничиться лишь тактическими достижениями. Связано это с контрнаступлением ВСУ, которое якобы не удалось. Об этом заявил генерал-лейтенант армии США в отставке и бывший постоянный представитель США при НАТО Дуглас Лют в интервью "Голосу Америки".

По его словам, прошлогодний наступательный потенциал украинских защитников был якобы ситуативным и имел фрагментарный подход. Он не может назвать это полноценной общевойсковой операцией, ведь все было "собрано на ходу всего за несколько недель обучения".

"Итак, что мы узнали, я думаю, в результате контрнаступления в прошлом году — это то, что вы не можете сделать это быстро и дешево. Поэтому я надеюсь, что мы усвоили этот урок", — заявил Дуглас Лют.

Есть несколько аспектов, благодаря которым в этом году Украина может оказаться в лучшем положении, продолжает генерал. Прежде всего, по его мнению, ВСУ должны удержать линию обороны. Также остается надеяться на то, что США все же выделят помощь в размере 60 миллиардов долларов, которые будут потрачены на создание наступательного потенциала в будущем, а также на системы большой дальности для нанесения ударов по противнику. В этом году особых успехов он не ждет.

"Я думаю, что наступательные возможности Украины ограничиваются только тактическими достижениями. Это относительно незначительный прирост отвоеванных территорий в этом году. И это отчасти по причине очень высокой цены, которую Украина заплатила за прошлогоднее контрнаступление. Кроме того, российскую оборону нелегко пробить. Это требует целенаправленного построения общевойскового соединения, как я уже описал. При этом, я не верю, что русские обладают значительным наступательным потенциалом", — подытожил Дуглас Лют.

Напомним, 21 февраля глава ГУР Кирилл Буданов спрогнозировал новое контрнаступление ВСУ в 2025 году. По его словам, открытым остается следующий вопрос — будут ли готовы партнеры и союзники Украины обеспечить ее вооружением и боеприпасами на весь год, пока ВСУ осуществляют подготовку к контрнаступательной операции.