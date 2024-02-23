Сколько боевых самолетов РФ действует на фронте и по каким целям они бьют: объяснение ГУР

Россияне трижды били баллистическими ракетами по военному объекту в Украине, поскольку боятся появления западных истребителей F-16, пояснил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

ВС РФ имеют в рабочем состоянии около 300 самолетов, пригодных для использования на войне в Украине. Благодаря ударам, нанесенным ВСУ, враг потерял возможность следить за ситуацией в районе Киева, но продолжает бить по военным и гражданским целям. О состоянии российской авиации рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью информационному агентству "Interfax-Украина".

Скибицкий отметил, что благодаря уничтожению российского самолета дальней радиолокационной разведки А-50 противник не "видит" до Киева и не летает над Азовским морем. После потери этого воздушного судна разведка ведется из пространства над Краснодарским краем и ее возможности уже ограничены.

Однако враг продолжает обстреливать цели на территории Украины, подчеркнул представитель ГУР. Главная цель РФ — "уничтожить и нашу авиацию, и инфраструктуру". Об этом свидетельствует одна из последних атак — тройной удар по аэродрому "Канатово" возле Кропивницкого. По его словам, ВС РФ три дня подряд били по аэродрому баллистическими ракетами.

Российское командование опасается момента, когда Украина получит западные самолеты F-16 и другую западную технику: для этого и били по аэродрому.

"Вот, три дня подряд противник бомбил аэродром Канатово, пытаясь поразить баллистическими ракетами. И это как раз тот подход врага, чтобы не дать нам возможность разместить там авиацию. Они очень боятся, что мощная западная техника придет в Украину".

"Канатово" — украинский военный аэродром, расположенный в 7 км к северо-востоку от Кропивницкого. Расстояние от линии фронта в Запорожской области — около 270 км.

Авиация РФ — детали потерь врага

Отметим, в течение февраля 2024 года ВС РФ потеряли 10 самолетов, причем семь из них были уничтожены в течение одной недели. Как пояснил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, у Украины появились дополнительные возможности, чтобы обезвреживать российскую авиацию. О каком именно оружии идет речь, военный не рассказал.

19 февраля Фокус сообщил об уничтожении двух российских истребителей — Су-34 и Су-35С. Самолеты сбили на неуказанном отрезке восточного фронта в момент, когда били по украинским позициям управляемыми авиационными бомбами. Об обезвреживании еще одного воздушного судна стало известно накануне, 18 февраля: разбитый аппарат увидели на грузовике в тылу врага.

17 февраля упали сразу три истребителя ВС РФ — два Су-34 и один Су-35. Самолеты могли попасть под удар украинских сил ПВО, которые прикрывали отход бойцов ВСУ из-под Авдеевки, — пояснили аналитики Института изучения войны.

Между тем 15 января подтвердились попадания по самолету-шпиону А-50: до него добрались над Азовским морем. Самолет разбился, а воздушное судно, которое его сопровождало — командный пункт Ил-22 — едва дотянуло до аэродрома.

Напоминаем, 22 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заметил, что Украину не будут ограничивать в использовании истребителей F-16: ими можно будет доставать хотя и по территории России. Украинский эксперт при этом отметил, что появление этих самолетов вовсе не означает, что авиация Воздушных сил ВСУ будет доминировать на восточном фронте.