"Изнурительные бои за каждый дом": ВС РФ добивались прорыва в Донецкой области к своему празднику (видео)

В ОСГВ "Таврия" рассказали о двух самых горячих направлениях. Спикер Дмитрий Лиховий подчеркнул, что российские войска применяют "все вооружение, которое только можно".

ВС РФ стремились достичь успехов в Донецкой области до 23 февраля, которое в России является Днем защитника отечества. Деталями в эфире телемарафона поделился спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Всего в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" в течение суток российские оккупанты совершили 61 атаку. 43 боевых столкновения произошли на Марьинском направлении, еще 10 — на Авдеевском.

"Московиты применяют малые штурмовые группы численностью до отделения с применением небольшого количества бронетехники, которую они используют для высадки наземного десанта. При этом он массово уничтожается", — рассказал Лиховой.

Он подчеркнул, что на Марьинском и Авдеевском направлениях продолжается "самая горячая стадия оборонительной операции". Однако Силам обороны удалось восстановить несколько позиций за предыдущие двое суток.

"Относительно Авдеевского направления, если позавчера там было захвачено в плен более десятка российских оккупантов, то вчера эта тенденция продолжилась. В плен попали пять россиян", — отметил спикер.

Он объяснил, что вражеских бойцов удается брать в плен благодаря близким контактным боям. Речь идет не только о наступлении ВС РФ, но и о восстановлении позиций украинскими силами.

Также Лиховий прокомментировал бои в районе села Победа в Донецкой области. Он подчеркнул, что ситуация там — "динамичная". За минувшие сутки ВС РФ атаковали в районе сел Новомихайловка, Георгиевка и Победа 43 раза.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

"Это очень много, как для небольшого отрезка на линии фронта (...) Вероятно, они были приурочены к попытке получить какие-то результаты перед 23 февраля, которое у них там называется Днем советской армии или что-то такое", — предположил военный.

Он подчеркнул, что продолжаются "изнурительные бои за каждый дом", и ситуация постоянно меняется. При этом со стороны ВС РФ работает "все вооружение, которое только можно".

Комментарий Дмитрия Лиховия (о ситуации в Донецкой области — с 0:41)

Напомним, 23 февраля аналитики DeepState информировали, что Силам обороны удалось отбросить ВС РФ в селе Победа в Донецкой области.

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