Россияне случайно использовали снимок с "азовцем" для провоенной выставки в детсаду (фото)

Возмущенная россиянка пожаловалась журналистам, что в детском саду ее сына снова развесили агитматериалы. Как выяснилось, на одной из иллюстраций плечо якобы российского бойца украшает запрещенная в РФ символика.

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В России на выставке в поддержку войны случайно показали фото украинского защитника. Об этом известно из публикации медиа "Говорит НеМосква" от 23 февраля.

Выставку под названием "Что такое "СВО" и что такое "плохо"" открыли в детском саду №30 в Томске. Событие приурочили ко Дню защитника отечества в стране-агрессоре. Однако россиянка, которая поделилась фото с места событий, инициативу не оценила.

"По "украшенной" таким образом лестнице ходить невозможно, волосы каждый раз шевелятся. В этом году хоть немного налепили агитматериала. В прошлом году мой сын ходил по лестнице с закрытыми глазами и часто плакал", — пожаловалась женщина.

Фото с провоенной выставки в детском саду Фото: «Говорит НеМосква»

В медиа отметили, что выставка состоит из иллюстрации с "российскими военными" и "детьми войны", дополненных пропагандистскими стихами о нападении на Украину.

"Разместили этот кошмар в зоне охвата камеры наблюдения, не сорвешь, не подпишешь чего-то, при желании найдут, кто это сделал", — подчеркнула россиянка.

Однако впоследствии выяснилось, что не все военные на фото действительно являются российскими. На одном из фото в поддержку войны в Украине заметили бойца "Азова".

"Среди фотографий на выставке ко Дню защитника Отечества в детском саду в Томске оказался военнослужащий украинской бригады "Азов". На рукаве бойца, который держит на руках девочку, отчетливо видно шеврон подразделения", — отметили журналисты.

Коллаж, опубликованный в медиа Фото: «Говорит НеМосква»

Фотографию с "азовцем" нашли на украинском сайте опубликованной еще в 2015 году. Она была размещена в подборке "Папа вернулся с войны! Трогательные фото украинских детей, которые дождались...".

В медиа напомнили, что в России "Азов" признан террористической организацией, а символика бригады признана экстремистской и запрещена.

По поиску "Папа вернулся с войны! Трогательные фото украинских детей, которые дождались..." в интернете легко найти фото, использованное россиянами для выставки, на целом ряде сайтов. 13 декабря 2015 года, вероятно, оригинал фото был опубликован в серии тематических фотографий защитников с детьми.

Фото, размещенное на российской выставке Фото: Скриншот Фото, найденное в сети Фото: "Український контент"

Напомним, шестерым россиянам, которых задержали за чествование памяти оппозиционера Алексея Навального, вручили повестки.

Ночью на 23 февраля в российском Новосибирске загорелось складское помещение. Сообщалось, что там хранятся паллеты, пищевые продукты и изделия из металла.