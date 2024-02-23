Росіяни випадково використали знімок з "азовцем" для провоєнної виставки у дитсадку (фото)

Обурена росіянка поскаржилась журналістам, що у дитсадку її сина знову розвісили агітматеріали. Як з’ясувалось, на одній з ілюстрацій плече нібито російського бійця прикрашає заборонена в РФ символіка.

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У Росії на виставці у підтримку війни випадково показали фото українського захисника. Про це відомо з публікації медіа "Говорит НеМосква" від 23 лютого.

Виставку під назвою "Що таке "СВО" і що таке "погано"" відкрили у дитячому садку №30 у Томську. Подію приурочили до Дня захисника вітчизни у країні-агресорці. Проте росіянка, яка поділилась фото з місця подій, ініціативу не оцінила.

""Прикрашеними" таким чином сходами ходити неможливо, волосся щоразу ворушиться. Цього року хоч трохи наліпили агітматеріалу. Минулого року мій син ходив сходами із заплющеними очима і часто плакав", — поскаржилась жінка.

Фото з провоєнної виставки у дитсадку Фото: «Говорит НеМосква»

У медіа зазначили, що виставка складається з ілюстрації з "російськими військовими" та "дітьми війни", доповнених пропагандистськими віршами про напад на Україну.

"Розмістили цей кошмар у зоні охоплення камери спостереження, не зірвеш, не підпишеш чогось, за бажання знайдуть, хто це зробив", — підкреслила росіянка.

Проте згодом з’ясувалось, що не усі військові на фото дійсно є російськими. На одному з фото у підтримку війни в Україні помітили бійця "Азова".

"Серед фотографій на виставці до Дня захисника Вітчизни у дитячому садку у Томську опинився військовослужбовець української бригади "Азов". На рукаві бійця, який тримає на руках дівчинку, виразно видно шеврон підрозділу", — зазначили журналісти.

Колаж, опублікований у медіа Фото: «Говорит НеМосква»

Фотографію з "азовцем" знайшли на українському сайті опублікованою ще у 2015 році. Вона була розміщена у добірці "Тато повернувся з війни! Зворушливі фото українських дітей, які дочекалися…".

У медіа нагадали, що в Росії "Азов" визнаний терористичною організацією, а символіка бригади визнана екстремісткою та заборонена.

За пошуком "Тато повернувся з війни! Зворушливі фото українських дітей, які дочекалися…" в інтернеті легко знайти фото, використане росіянами для виставки, на цілій низці сайтів. 13 грудня 2015 року, ймовірно, оригінал фото був опублікований у серії тематичних фотографій захисників з дітьми.

Фото, розміщене на російській виставці Фото: Скриншот Фото, знайдене у мережі Фото: "Український контент"

Нагадаємо, шістьом росіянам, яких затримали за вшанування пам'яті опозиціонера Олексія Навального, вручили повістки.

Вночі на 23 лютого у російському Новосибірську загорілося складське приміщення. Повідомлялося, що там зберігаються палети, харчові продукти та вироби з металу.