"Половина не срабатывает": РФ получила от КНДР 1,5 млн боеприпасов прошлого века, — ГУР

По словам заместителя начальника украинской разведки Вадима Скибицкого, россиянам не хватает собственных мощностей производства. Это касается как снарядов, так и ракет. В результате Москва вынуждена обращаться к союзникам.

Северная Корея продолжает помогать Российской Федерации и поставила оккупантам полтора миллиона снарядов. При этом они были выпущены еще в прошлом веке. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина", которое было опубликовано 23 февраля.

По его словам, противник применяет ракеты из КНДР и после обстрелов очень сложно определить, это остатки "КН-23" или от "Искандера" из-за их схожести. Единственное, что понятно сразу — ракеты Северной Кореи новее и, вероятнее всего, именно "Искандер" был взят за основу при разработке.

"По нашей оценке, россияне пообещали предоставить какие-то дополнительные технологии для того, чтобы Северная Корея совершенствовала свое вооружение. Но это остается мощным оружием, потому что разрушения большие. Эта баллистическая ракета несет большой заряд (более полутонны)", — заявил Вадим Скибицкий.

Из всего вышеперечисленного, продолжает представитель ГУР, можно сделать вывод, что у противника недостаточно собственных мощностей производства ракетного вооружения, поэтому он вынужден просить помощи у оставшихся союзников.

Также это хорошо видно по производству боеприпасов. По оценкам украинской разведки россиянам в прошлом году удалось выполнить оборонный заказ на 2 миллиона боеприпасов 122 мм и 155 мм калибров. В то же время, этого может быть недостаточно, поэтому Москва и обратилась к Пхеньяну.

"Если взять имеющиеся статистические данные, россияне из КНДР уже завезли полтора миллиона боеприпасов. Но эти боеприпасы из 70-х, 80-х годов. Там половина не срабатывает, а остальные требуют перед тем, как его применять, или восстановления, или проверки. В чем здесь выгода для Северной Кореи? Она отдает старое, просит нарастить производство у себя и просит взамен определенные технологии, в том числе ракетные", — подытожил Вадим Скибицкий.

Напомним, 23 февраля сообщалось, что обломки ракет КНДР с американскими деталями помогут разоблачить сети поставок. Британские эксперты отмечают, что 75% задокументированных компонентов из северокорейских ракет "связаны с компаниями", зарегистрированными в США, 16% — с компаниями в Европе и 11% — в Азии.