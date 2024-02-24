Остановят весь процесс на комбинате: завод в Липецке атаковали дроны СБУ и ГУР — источники (видео)

Беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов по данным источников приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на длительное время.

В ночь на 24 февраля дроны атаковали металлургический комбинат в Липецке (РФ). Удар беспилотниками организовали сразу две украинских спецслужбы: СБУ и ГУР, сообщает Фокус со ссылкой на собственные источники.

"Это один из крупнейших металлургических комбинатов России. Он работает на военно-промышленный комплекс России и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье из этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и т.д. Поэтому для Украины это законная цель", – отмечает источник.

После мощных взрывов на Новолипецком металлургическом комбинате начался масштабный пожар и эвакуация персонала завода. Как добавляют в спецслужбах, беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов, по данным источников, приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на длительное время.

Кстати, владельцем подвергшегося атаке БПЛА комбината является приближенный к президенту РФ Владимиру Путину российский олигарх Владимир Лисин. По оценкам Forbes, он входит в тройку самых богатых людей России.

По данным СМИ, до недавнего времени на Новолипецком металлургическом комбинате производилось сырье для российских компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами.

Отметим, что по состоянию на 24 февраля уже появилась реакция местных российских властей на инцидент. Так, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал жителей города не поддаваться панике.

"Понимаю, что все взволнованы опубликованными в соцсетях видео и сообщениями. Спецслужбы проверяют информацию о беспилотниках, как и первоисточник видео. Прошу не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Сейчас похожие новости приходят и из соседних регионов. Все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности", — заявил он.

Напомним, 15 февраля в России прогремели взрывы на заводе, производящем взрывчатку для армии. Местные власти оправдали громкие звуки "технологическим процессом". В соцсетях сообщили, что взрыв прогремел на подсанкционном производствев Бийске.

А 7 февраля масштабный пожар вспыхнул на заводе, производящем "Искандер-М". В Минобороны России сообщили о том, что около 17:20 мск беспилотники атаковали Белгородскую область. По информации оборонного ведомства РФ, средства противовоздушной обороны якобы уничтожили два украинских дрона в регионе.