Уничтожение второго А-50: сколько таких самолетов еще осталось у России, — Игнат (видео)

По словам представителя ВС ВСУ Юрия Игната, самолет А-50У, который сбили во время совместной операции разведки и Воздушных сил, был не обычным, а модернизированной версией воздушного командного пункта.

В небе над Азовским морем 23 февраля был уничтожен уже второй российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он сообщил, что сбитый самолет был модернизирован — имел возможность наблюдать и сканировать, видеть все воздушные цели в радиусе 600 километров и обнаруживать системы РЭБ.

"То есть это был фактически радар", — подчеркнул Игнат.

И добавил, что, по словам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, таких воздушных командных пунктов у России еще 8 самолетов.

"Нужно смотреть на данные разведки. Говорил глава ГУР, что было восемь самолетов до этого. Из них там не все рабочие, не все модернизированные. Поэтому там на пальцах одной руки их было...", — пояснил спикер ВС.

Игнат отметил: он согласен с мнением главы ГУР, что такое уничтожение самолетов, вероятно, повлияет на способность России вести круглосуточную оперативную деятельность и поддерживать связь в зоне боевых действий круглосуточно.

"Успехи, которые сегодня есть, эта дальняя рука, возможность доставать врага там, где он абсолютно этого не ждет, говорит о том, что противник меньше будет иметь возможностей на этом направлении, потеряв А-50", — сказал он.

Что известно о сбитии А-50У

По информации ГУР, воздушный командный пункт, который использовали для ударов по украинским городам, сбили во время совместной операции разведки и Воздушных сил.

Последний полет российский самолет, который был уничтожен 23 февраля 2024 года, совершил с аэродрома "Ахтубинск" в тот же день в 15:50, отправившись на задание в район Приморско-Ахтарска и Зернограда.

Российский самолет А-50У удалось "поймать" почти за 300 км от линии фронта. Украина сбила российский А-50У ракетами ЗРК С-200. Позже стало известно, что в РФ отыскали обломки сбитого А-50У.

Стоимость А-50 составляет более 350 миллионов долларов.

Впервые украинские войска уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 еще 14 января 2024 года.