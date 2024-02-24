Крымские партизаны нашли новое расположение оккупантов и их техники, — "Атеш" (фото)

По информации партизан, скорее всего, обнаружен командный пункт ЗРК С-400, расположенный возле села Шаумян, а также личный состав, выезжающий на дежурство.

Активисты партизанского движения "Атеш" обнаружили новое расположение российской техники и военных в Крыму. Об этом они сообщили в собственном телеграм-канале 24 февраля.

По данным партизан, оккупанты расположились в селе Добрушино Сакского района.

"Оккупанты разместились на окраине села в домах местных жителей. Скорее всего, здесь расположен командный пункт ЗРК С-400, дислоцированный возле села Шаумян, а также личный состав, который выезжает на дежурство", — говорится в сообщении, в котором активисты движения сопротивления даже привели координаты объекта.

Партизаны заверили, что систематически проводят разведывательную деятельность по сбору информации о размещении войск противника, которую оперативно передают в Силы обороны Украины.

Последние сообщения от движения сопротивления "Атеш"

В процессе разведывательных действий на территории Крыма партизаны обнаружили военный объект Вооруженных сил Российской Федерации — дивизион противовоздушной обороны. Он расположился в Сакском районе и содержит комплекс С-400 и радиолокационную станцию.

Украинские партизаны буквально на днях показали, как загружаются военные корабли РФ. Активисты партизанского движения "Мариуполь сопротивление" сумели пробраться в Новороссийск и заснять процесс наполнения кораблей военным грузом.

Кроме того, украинское подполье зафиксировало прибытие большого количества танков на железнодорожной станции в Евпатории, что во временно оккупированном Крыму.

Фокус писал, что 24 февраля вблизи Роботино в Запорожской области бойцы Сил обороны Украины вчетвером отбили российское наступление превосходящих в несколько раз сил противника.