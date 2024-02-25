"У Путина не было выхода": премьер Словакии обвинил украинцев во вторжении ВС РФ

По случаю второй годовщины полномасштабного вторжения Роберт Фицо решил оправдать главу Кремля и заявил, что российская агрессия в 2014 году началась из-за "проделок украинских неонацистов".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по случаю второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину заявил, что война якобы была спровоцирована "разгулом украинских неонацистов", а стремление Киева стать частью Североатлантического альянса — это основа для начала Третьей мировой.

В формате кремлевских нарративов словацкий политик высказал убеждение, что ставка Запада на военную победу над РФ провалилась.

"Нас убеждали, что конфликт в Украине имеет только военное решение. Мне кажется уместным сказать по случаю второй годовщины войны в Украине о несколько ином: Запад не может признать, что стратегия продолжения конфликта в Украине не сработала", — сказал он.

По его словам, стратегия западных стран заключалась в масштабной поддержке Украины оружием и деньгами, и все это осуществлялось на фоне "фальшивой демонизации" главы Кремля. Однако эта стратегия не сработала, так как Россия "не стоит на коленях ни политически, ни экономически", а в результате вторжения Москва имеет большие территориальные достижения и приспосабливает свое военное производство к новым условиям.

"Единственное, что сработало — это тысячи погибших и покалеченных людей, тысячи убитых и покалеченных украинцев и россиян. Мои взгляды на войну в Украине достаточно известны, включая ее оценку как нарушение международного права. Эта война началась в 2014 году с проделок украинских неонацистов", — убежден Фицо.

Премьер добавил, что Путин начал воевать, потому что он хотел остановить продвижение НАТО в сторону РФ, поэтому у российского лидера якобы не оставалось другого выхода. В этом же контексте Фицо оценил угрозу потенциально конфликта в мировом масштабе — он заявил, что возможное членство Украины в НАТО может стать основой для начала Третьей мировой войны.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо 15 февраля заявил, что Россия никогда не оставит Донбасс и Крым, а все идеи на этот счет являются абсолютно нереальными. Политик убежден, что военного решения российско-украинского вооруженного конфликта не существует.