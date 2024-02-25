"Возможности авиации уменьшаются": изменятся ли удары РФ по Украине после уничтожения еще одного А-50

Уничтожение самолетов ДРЛВ уменьшает способности оккупантов в проведении радиолокационной разведки, выявлении воздушных целей и радиолокационных систем, рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что уничтожение еще одного российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не повлияет на удары оккупантов по городам Украины. Об этом он сообщил во время телемарафона.

По его словам, потеря такой техники уменьшает способности россиян.

"Возможности российской авиации уменьшаются с тем, что уничтожается специальная техника, уничтожается летный состав, весь экипаж погиб", — сказал Юрий Игнат.

Он отметил, что только таким способом можно понемногу уничтожать оккупантов теми средствами, которые имеют украинские военные. Игнат отметил, что Украина имеет ограниченный ресурс в средствах противовоздушной обороны дальнего радиуса действия. Кроме этого, россияне еще имеют такие самолеты и могут в дальнейшем планировать удары.

Представитель Воздушных сил отметил, что враг будет учитывать происходящее и не будет подлетать ближе теми же бортами А-50.

"Вы видите, что чем больше их (оккупантов, — ред.) уничтожаем, тем дальше действует тот самолет. Это уменьшает их способности в проведении радиолокационной разведки территории Украины, выявлении воздушных целей в воздушном пространстве, а также выявлений наших радиолокационных систем", — добавил Игнат.

Украинские военные уничтожили еще один самолет А-50: что известно

23 февраля командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал об уничтожении российского самолета радиолокационной разведки А-50 над Азовским морем. Ликвидация вражеской авиации — это совместная операция ГУР МОУ и ВС. После уничтожения борт противника упал в районе хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае (Россия).

Напомним, 24 февраля представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что согласно данным разведки, у врага было восемь самолетов А-50. Он отметил, что не все из них рабочие и модернизированные.