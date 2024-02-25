Авдеевка — это первый шаг: потеря Купянска может привести к оккупации Харькова (видео)

Без существенной военной помощи союзников, считает нардеп Александра Устинова, у Вооруженных сил Украины будут огромные проблемы.

Украина может потерять Харьков, если российские войска смогут оккупировать Купянск. А потеря Авдеевки — это первый шаг к тому, как будет выглядеть Украина, в случае дальнейшего продвижения ВС РФ. Такие прогнозы озвучила член временной комиссии Верховной рады Украины по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова 24 февраля в интервью Deutsche Welle.

Депутат отметила, что потеряв такой крупнейший железнодорожный узел, как Купянск, есть высокие шансы потерять один из самых крупных городов Украины — Харьков.

"Авдеевка — это первый шаг, как будет выглядеть Украина, потому что после Авдеевки будет Купянск и, к сожалению, Харьков. А Харьков — второй крупнейший город Украины, в котором проживает больше миллиона человек", — заявила Устинова.

По ее словам, если со стороны Запада не будут предоставлена необходимая военная помощь, то украинские вооруженные силы столкнутся с большими проблемами.

"Если не будет боеприпасов, и если мы не получим ракеты большой дальности, если у нас не будет F-16, обещанных этим летом, к сожалению у нас будут огромные проблемы", — подчеркнула Устинова.

Александра Устинова о возможности потери Харькова (смотреть с 01:55)

О ситуации на Купянском направлении рассказал 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский. Посетив позиции украинских бойцов глава государства констатировал, что на нескольких участках фронта в настоящее время сложилась очень тяжелая ситуация, поскольку оккупанты сосредоточили максимальное количество резервов.

Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции 19 февраля заявил, вывод украинских войск из Авдеевки напрямую связан с ослаблением военной помощи Украине. По словам верховного главнокомандующего, высшее руководство ВСУ приняло правильно решение, а Украина в итоге обязательно вернет все оккупированные территории.