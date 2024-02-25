В поле выедут, а обратно не вернутся: "Атеш" испортил танки РФ перед наступлением (видео)

У врага наблюдается дефицит тяжелой техники на Запорожском направлении, поэтому россияне перебросили часть танков из временно оккупированного Крыма на фронт, рассказали в украинском подполье.

На железнодорожной станции временно оккупированной Евпатории в Крыму партизаны заметили уменьшение количества российских танков. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram 25 февраля.

"Атеш" заметили уменьшение количества танков на железнодорожной станции в Евпатории", — говорится в сообщении.

По данным агентов "Атеш", количество вражеских танков уменьшилось на станции Товарная в Евпатории. Причиной этого является то, что на Запорожском направлении у оккупантов наблюдается дефицит тяжелой техники в "их провальных наступательных операциях". Поэтому часть танков, находившихся в Крыму, поехали на фронт.

Кроме этого, когда тяжелая техника находилась в Евпатории, партизаны ее испортили, в результате есть большая вероятность того, что если в поле она выедет, то обратно уже не вернется.

Напомним, 23 февраля партизаны зафиксировали прибытие большого количества вражеских танков на железнодорожную станцию во временно оккупированной Евпатории в Крыму. По словам партизан, успешные действия украинских военных заставляют противника расконсервировать свои резервы. "Атеш" насчитал более 30 танков типа Т-62.

21 февраля стало известно, что военный госпиталь во временно оккупированном Симферополе переполнен российскими солдатами. Партизаны назвали основной причиной большого количества раненых — штурмы в Авдеевке Донецкой области и на Запорожском направлении.