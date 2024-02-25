Буданов анонсировал "сюрпризы" в Крыму и объяснил, получила ли РФ ракеты от Ирана (видео)

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Буданов призвал гражданских в 2024 году не пользоваться Крымским мостом из соображений безопасности.

Россия не получала от Ирана баллистические ракеты дальней дальности. Об этом заявил Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины, 25 февраля в кулуарах форума "Україна. Рік 2024".

Он отметил, что их в РФ нет. Глава ведомства подтвердил использование оккупантами ракет КНДР, но не в значительном количестве.

"Мы обещали, что в 2023 году украинские спецназовцы будут в Крыму и мы это обещание выполнили. Было громко. Грохот услышали аж в Кремле", — сообщил он.

Буданов также добавил, что стоит ожидать "новых сюрпризов" в Крыму в 2024 году. Он также призвал гражданских не пользоваться Крымским мостом из соображений безопасности.

Контрнаступление ВСУ — прогноз Буданова

Кирилл Буданов считает, что у российских оккупационных войск нет сил для полного захвата Донецкой и Луганской областей в 2024 году. Глава украинской разведки признал сложную ситуацию для Вооруженных сил Украины, однако в то же время отметил, что у России также есть немало проблем.

Глава ГУР МОУ отметил, что открытым остается следующий вопрос — будут ли готовы союзники и партнеры Украины обеспечить ее вооружением и боеприпасами на весь год, пока ВСУ осуществляют подготовку к соответствующей контрнаступательной операции. По его мнению, если Украина сможет вести разумную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая собственные резервы, то удастся начать новое контрнаступление против ослабленного противника уже в 2025 году.

Напомним, 24 февраля Буданов заявил, что благодаря агентурной разведке заранее были получены данные о нападении России. По его словам, западные страны оказывают неоценимую разведывательную поддержку.