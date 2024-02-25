Провели сложную операцию: чем ВСУ могли поразить российский А-50У, — эксперты

Специалисты отметили, что даже обладая ракетами GEM-T с дальностью до 160 км, украинский ЗРК Patriot не смог бы дотянуться до самолета. Ведь он находился в 170 км от линии фронта.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов раскрыл детали операции по уничтожению российского самолета ДРЛО А-50У. И хотя генерал не озвучил вид оружия, с помощью которого самолет был поражен, эксперты из Defence Express озвучили некоторые предположения по этому вопросу.

Прежде всего Буданов сообщил, что специальная операция по уничтожению вражеского самолета дальнего радиолокационного обнаружения тщательно готовилась две недели. Авторы публикации отметили, что это лишний раз подчеркивает не только исключительность события, но и высокий уровень организации и мастерства тех, кто был задействован в реализации такой операции.

Относительно средств поражения эксперты отметили, что самолет был сбит на территории Краснодарского края на расстоянии 170 км от линии фронта. Даже если предположить, что украинские ЗРК Patriot использовали для уничтожения воздушной цели ракету GEM-T, имеющую заявленную дальность до 160 км, ее было бы недостаточно для поражения российского А-50У. Более того, разметить даже "блуждающий" ракетный комплекс непосредственно на ЛБС (линии боевого соприкосновения) невозможно — средства ПВО размещают как минимум на дистанции выстрела артиллерии противника.

"В то же время уже появилась неподтвержденная информация, что А-50У сбили из С-200. Но надо напомнить, что этот ЗРК в этом случае потребовал бы определенных переработок и модернизации, потому что сам по себе является крайне архаичным", — пишут эксперты.

Между тем в РФ говорят, что самолет ДРЛО был сбит в результате в результате дружественного огня. Сценарий мог выглядеть приблизительно так — россияне пытались перехватить запущенную ракету С-200 перехватчиком комплекса С-400, но в результате ракета ошибочно поразила собственный самолет.

Локация в Краснодарском крае РФ, где был сбит самолет А-50У

Сколько осталось А-50 у россиян

Также Буданов сказал, сколько самолетов данного типа осталось на вооружении РФ. По его словам, "на бумаге" таких разведывательных машин у ВСК РФ было девять единиц — три самолета А-50 и шесть А-50У. Из них один 14 января был сбит над Азовским морем, другой уничтожен 23 февраля, и еще один самолет был поврежден в Беларуси в конце февраля 2023.

Таким образом, добавил Буданов, в случае потери еще одного А-50 россияне не смогут в дальнейшем держать их в воздухе в режиме 24/7.

Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 25 февраля заявил, что уничтожение еще одного российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не повлияет на удары ВС РФ по Украине. В то же время возможности российской авиации с потерей А-50 уменьшаются.