"Будет сложно": Зеленский назвал сроки нового наступления ВС РФ (видео)

Весной, по словам президента, стоит ожидать "различные финансовые и политические волны". В то же время, если Кремль будет иметь возможность, в 2024 году ВС РФ пойдут в наступление.

Россия планирует свое наступление в начале лета. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время во время пресс-конференции в рамках Форума "Украина. Рік 2024".

Он отметил, что в марте и апреле государству будет сложно. По его словам, стоит ожидать различные финансовые и политические волны.

Ближайшие месяцы, по мнению Зеленского, будут наблюдаться "определенные колебания" в США, а это имеет влияние на некоторые государства.

"Хотя ЕС показал способность быть лидерами", — сообщил он.

В то же время, по его мнению, Россия будет готовить наступление в начале лета или в конце мая.

"Если смогут. Они будут готовиться", — сказал президент.

Напомним, 25 февраля Зеленский заявил, что план относительно украинских контрнаступательных действий был на столе Кремля осенью прошлого года до их начала. Как считает президент Украины, чем меньше людей знает планы украинской армии, тем быстрее будет победа.

Он также назвал потери Украины в войне против РФ. По его словам, информация о том, что Украина во время полномасштабного конфликта потеряла более 300 тысяч человек, не соответствует действительности. Общие потери российских войск, по словам президента, оцениваются в почти 500 тысяч. Он отметил, что во время полномасштабного вторжения России 31 тысяча украинских военных погибли.

Также Зеленский высказался относительно мирных переговоров с Россией. Россию. Он отметил, что другие страны не могут навязывать условия относительно переговоров. По его словам, важно придерживаться именно этого мнения.