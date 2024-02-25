"Практически провалилась": Буданов заявил, что Россия организовала операцию "Майдан-3" (видео)

При реализации этих намерений оккупанты планировали создать ситуацию, главная цель которой — поставить под сомнение легитимность принятия решений в Украине в период после 20 мая этого года.

Операция "Майдан-3", которую разработали российские оккупанты, и которая еще называется "Смута", имела целью провести делегитимизацию украинской власти. Об этом Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщил 25 февраля в кулуарах форума "Україна. Рік 2024".

Он отметил, что "Россия провалила самую дорогую в своей истории ИПСО". Такая операция в их документах и называлась "Майдан-3". В ее реализацию россияне вложили значительные средства.

"Это максимально дорогая операция для них и она уже практически провалилась", — заявил глава ведомства.

При реализации этих намерений оккупанты планировали создать ситуацию, главная цель которой — поставить под сомнение легитимность принятия решений в Украине в период после 20 мая этого года. Они рассчитывали на "определенную смуту" в украинском обществе. Своеобразный хаос должен был повлиять на украинское войско.

В первой половине июня захватчики планировали наносить поражения на востоке. Для этого они планировали воспользоваться именно расшатанной ситуацией в украинской армии, но они этого не смогут сделать.

"Их спецоперация уже провалилась", — добавил Буданов.

Напомним, 25 февраля Буданов заявил, что западные страны оказывают неоценимую разведывательную поддержку, которая позволяет зафиксировать места запуска российских ракет. Также он заявил, что западные разведки помогают выслеживать местонахождение российских шпионов, которые занимаются поисками оружия, поставляемого НАТО и другими государствами.

Глава ГУР 21 февраля также спрогнозировал новое контрнаступление ВСУ в 2025 году. Он обратил внимание на то, что открытым остается следующий вопрос — будут ли готовы союзники и партнеры Украины обеспечить ее вооружением и боеприпасами на весь год, пока ВСУ осуществляют подготовку к соответствующей контрнаступательной операции.