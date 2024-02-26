"Трудные дни": ВС РФ имеют успехи под Авдеевкой, — DeepState (карта)

После захвата Авдеевки российские войска продвигаются на запад. Аналитики проинформировали о частичном успехе ВС РФ южнее села Северное.

Накануне, 25 февраля, российские войска предприняли по меньшей мере четыре попытки наступления на населенный пункт Степовое, их все удалось отразить. Об этом сообщает DeepState.

Отмечается "неприятный момент с прорывом к Бердичам", но его тоже удалось отразить.

"Позавчера был накат южнее Степового, наши успешно отбились. Сегодня же противник пытался закрепиться в крайних домах в Орловке и в окрестностях Тоненького", — говорится в публикации.

Положение в упомянутых населенных пунктах выясняется. Успешное для противника наступление также отмечается южнее Северного. Здесь российские войска добились частичного успеха.

Карта наступления РФ в Донецкой области

"На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, — говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. — В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 25 атак врага в районах населенных пунктов Северное, Степовое, Бердичи, Ласточкино и Невельское Донецкой области".

Расстрел украинских военнопленных

По оценкам DeepState, оккупационная группировка войск в районе Бахмута расстреляла девятерых украинских военнопленных. Аналитики сообщили, что прежде сохранялась надежда на то, что защитники из Сил обороны Украины выжили и находятся в плену. Однако оккупанты их убили.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец направил обращение в ООН и Международный Комитет Красного Креста.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил 25 февраля, что усиление мобилизации в Украине не соответствует реальности.

Также сообщалось, что глава ГУР Кирилл Буданов заявил об организованной россиянами операции "Майдан-3". ВС РФ планировали создать условия, главной целью которых было — поставить под сомнение легитимность решений, принимавшихся в Украине после 20 мая этого года.