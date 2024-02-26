"Очень тяжелая позиция": генерал рассказал, нужно ли ВСУ удерживать плацдарм в Крынках

По словам Игоря Романенко, логистика через Днепр является трудным процессом, поскольку противник регулярно бьет по украинским переправам.

Украинские военные продолжают бороться на поле боя с российскими оккупантами. Благодаря действиям Сил обороны удалось взять под свой контроль плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины и генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью для Obozrevatel рассказал, чего ожидать от этого участка фронта.

По его словам, ошибкой 2023 года является то, что собранный для контрнаступления ресурс нужно было применять на одном направлении, а не сразу на трех — Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском.

"С августа 2023 года включили еще и Херсонское направление. Сил на такого рода действия у нас не было. Тем более что Херсонское направление через Днепр – это очень тяжелая позиция", — заявил Игорь Романенко.

Что касается созданного на левом берегу Днепра плацдарма, то военному руководству необходимо разобраться на месте, целесообразно ли далее удерживать эту местность.

Генерал-лейтенант рассказал, целесообразно ли ВСУ удерживать плацдарм в Херсонской области Фото: DeepStateMAP

Все из-за того, что логистика через Днепр очень тяжелая, а противник регулярно осуществляет удар по украинским позициям, в том числе и по переправам. В результате это все оборачивается достаточно сложной ситуацией.

"Идет борьба за плацдармы. Они нужны и нам, и им. У кого больше сил на текущий момент, мы увидим. Возможно, одна из сторон критически ослабнет, и тогда ситуация кардинально изменится", — подытожил Игорь Романенко.

Напомним, 21 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с российским президентом Владимир Путиным заявил о якобы захвате Крынок в Херсонской области и зачистке населенного пункта от украинских военных.

23 февраля представительница Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что украинские военные продолжают постепенно расширять свой плацдарм в этом районе.