Хотели устроить масштабный блэкаут: в Украине поймали супругов-агентов ФСБ РФ (фото)

Мужчина работал на российскую спецслужбу, сидя в колонии. Задание за него, как утверждают силовики, выполняла жена, которая рискует теперь не дождаться любимого на свободе.

В Украине разоблачили супругов, которые готовили ракетный удар по Львовской области. Деталями 26 февраля поделилась пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

ФСБ РФ готовила ракетный удар по энергетической инфраструктуре. Главными целями врага были электростанции, которые обеспечивают электроэнергией большую часть Львовщины. В операции участвовали местные супруги.

Основной фигурант дела — мужчина, который с 2023 года сидит в колонии за нанесение тяжких телесных повреждений. На него обратили внимание из-за постов в соцсетях в поддержку войны в Украине.

"Впоследствии сотрудники ФСБ установили с ним контакт и дистанционно завербовали. После этого они перешли на общение в анонимном чате, где заключенный получил агентурные задачи и пошаговые инструкции по их выполнению", — рассказали в СБУ.

Мужчина привлек к операции свою жену, которая находилась на свободе. Он просил ее найти "нужные" энергообъекты и сделать их фото с геолокацией.

"Оккупанты обещали профинансировать все "текущие" расходы своих приспешников, связанные с разведывательно-подрывной деятельностью, а также перечислить денежное "вознаграждение"", — передали в ведомстве.

Полученную от агентов информацию россияне планировали использовать для наведения ракетных ударов. Целью РФ было обесточить регион, но планы врага сорвали.

Во время обыска в камере фигуранта нашли мобильный телефон, с помощью которого он связывался с российской спецслужбой. Ему объявили подозрение по двум статьям — о государственной измене в условиях военного положения и оправдании вооруженной агрессии РФ.

Мужчине грозит пожизненное заключение. Его жене правоохранители также планируют сообщить о подозрении в госизмене.

Работники СБУ с фигурантом дела о госизмене Фото: СБУ

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