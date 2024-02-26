Нельзя снимать и фотографировать: киевлян предупредили о военных учениях

Тренировки украинских защитников продлятся четыре дня. К ним будут привлечены сами военнослужащие, а также техника и вооружение.

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В столице Украины несколько дней будут проводить военные учения. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации (РГА).

"В Дарницком районе с сегодняшнего дня, 26.02.2024, и в течение следующих трех дней будут проходить военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева", — рассказали в администрации.

Пресс-служба отметила, что к практическим тренировкам будут привлечены личный состав, штатная военная техника и вооружение. Целью учений является наращивание боевых возможностей во время подготовки и проведения оборонительной операции.

"Напоминаем, что снимать и публиковать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники строго запрещено", — добавили в Дарницкой РГА.

Публикация Дарницкой РГА от 26 февраля Фото: Скриншот

Напомним, генерал ВСУ Игорь Романенко оценил шансы российского войска на наступление. Также он назвал три задачи оборонительной операции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план контрнаступления ВСУ в 2023 году был заблаговременно "слит" России. Он объяснил, что от секретности военных планов зависят сроки завершения войны.

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о российской операции "Смута". По данным разведки, эта ИПСО была "максимально дорогая" для врага, но все равно провалилась.