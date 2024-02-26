Силы обороны отошли от села Ласточкино вблизи Авдеевки, — ВСУ (видео)

По словам представителя ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, отход от села украинские подразделения осуществили, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка — Тоненькое — Бердичи и не допустить дальнейшее продвижение противника.

По состоянию на понедельник, 26 февраля, украинские военные отошли от поселка Ласточкино, что на Авдеевском направлении. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

"Подразделения ВСУ осуществили отход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка — Тоненькое — Бердичи и не допустить дальнейшее продвижение противника дальше в западном направлении", — отметил он.

В DeepState заявили, что ВС РФ оккупировали Ласточкино

24 февраля в DeepState появилась информация о том, что российские военные якобы оккупировали Ласточкино Донецкой области. Кроме этого, аналитики рассказали, что противник давит на Северное и Орловку. Однако впоследствии 25 февраля представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия сообщил, что продолжаются бои за населенный пункт.

"На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции", — сказал Дмитрий Лиховой.

Напомним, 23 февраля аналитик BILD Юлиан Рёпке заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации не прорвали оборону украинских бойцов под Авдеевкой Донецкой области, однако после захвата города враг пытается дальше наступать на запад, чтобы дойти до административных границ Донецкой области. По его словам, противник не имеет никакого результата.

20 февраля аналитики DeepState рассказали, что украинские бойцы разгромили колонну российской техники и отбили штурм в районе Ласточкино Донецкой области. Оккупанты наступали с помощью шести БМП и танка