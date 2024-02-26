Stryker на службе десантников: 80 бригада ДШВ показала американские БТРы (фото)

Военные отмечают, что БТР Stryker более технологичный, маневренный и проходимый. Летом 2023 года Штаты передали ВСУ более 120 машин.

США в рамках военной помощи передали Украине бронетранспортеры Stryker. Десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали машины на службе в армии. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба в Фейсбуке.

"Более технологичный, обеспечивает живучесть экипажа и десанта, быстрый, маневренный и проходимый. Обладает всем необходимым, чтобы помочь десантникам выполнить задание и вернуться целыми", — отметили в бригаде.

БТР Stryker M1125 Фото: 80 ОДШБр

На фотографиях показаны БТРы во время учений галицких десантников. В "Мілітарному" назвали конкретную версию машины — это M1126 Stryker с дистанционно управляемым пулеметом M2 в пулеметной установке M151 Protector. Машины используют для перевозки бойцов к линии соприкосновения.

Известно, что всего США передали Украине более 120 БТРов Stryker и 20 противоминных тралов Light Weight Mine Roller. Их поставки были анонсированы в июле 2023 года. Один бронетранспортер способен перевозить до 9 бойцов в десантном отделении. Экипаж состоит из трех человек. Бронирование машины защищает от 7,62-мм патронов по кругу. Также есть возможность установить керамическую защиту Mexas, которая позволяет улучшить защиту и выдерживать 14,5-мм пули по корпусу, а в лоб 30-мм бронебойный подкалиберный снаряд на расстоянии 500 метров.

БТР Stryker в ВСУ Фото: 80 ОДШБр БТР Stryker в ВСУ Фото: 80 ОДШБр БТР Stryker в ВСУ Фото: 80 ОДШБр БТР Stryker в ВСУ Фото: 80 ОДШБр БТР Stryker в ВСУ Фото: 80 ОДШБр

Напомним, 20 января в армии США показали БТР Stryker с новым вооружением — ПТРК Javelin, который интегрировали в машину.

8 января СМИ писали, что в США работают над активной защитой Sentinel следующего поколения, чтобы защищать машину от противотанковых угроз.