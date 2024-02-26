Подбодрили Путина: неудачи ВСУ на фронте являются результатом "робости" Запада, — FT

По словам журналистов, западные партнеры не прилагают достаточных усилий в передаче оружия Киеву и введении санкций против РФ.

Украинцы в полной мере осознают цель президента РФ Владимира Путина в войне. Впечатляющее стремление народа к победе над РФ с 2014 года сопровождается также внушительной внутренней борьбой за избавление от наследия советской эпохи. Однако западные страны действуют не столь решительно, что играет на руку диктатору. Об этом пишет издание Financial Times.

Для тех, кто не пользуется одобрением Путина — это могут быть как российские критики, так и бывшие сторонники, а также украинцы, которых он не признает за отдельную нацию, любое стремление избавиться от его влияния рассматривается как нарушение доверия, подобно тому, как это делается в мире преступности, и подвергается строгим мерам наказания.

По данным издания, противостояние России и Украины — это не просто конфликт за территорию или принадлежность к НАТО. Это скорее борьба за образ жизни, в которой Москва предлагает лишь восстановление советской эпохи и оккупацию, разрушающую общество. Это свидетельствует жестокость в Донбассе и других районах, подобных событиям в Буче.

Ни внешнему, ни внутреннему противоборству еще не пришел конец, однако важно понимать, что они взаимосвязаны. Если бы западные союзники Украины осознали это полностью, они были бы более честны относительно своей неуверенности, которую нельзя скрыть ни поддержкой, ни финансовой помощью, которую они оказали.

"Эта робость наиболее заметна в вопросе вооружения. Украина пытается удержать линию фронта, но не может сделать это из-за нехватки боеприпасов. И неудачи ВСУ являются результатом того, что западные лидеры на раннем этапе отклонили просьбу Киева о предоставлении истребителей или не смогли объединить обещание предоставить боеприпасы с неотложными действиями, необходимыми для их производства", — пишут в статье.

Журналисты подчеркивают, что то же касается и экономических мер.

"Санкции Запада имеют слишком много недостатков, лазейок и недостаточного правоприменения, чтобы их перечислить. Как следствие, за первый год полномасштабной войны ЕС заплатил России за нефть и газ гораздо больше денег, чем дал Украине за два года, и позволил процветать бизнесу по обходу санкций. За последний год санкции стали более эффективными, но лучше было бы ввести их раньше", — сообщает издание.

Если бы два года назад страны, принявшие решение заморозить российские резервы, пошли дальше и полностью изъяли их, то сегодня эти средства могли бы быть использованы для нужд Украины и финансирования восстановления, что еще больше укрепило бы ее способность к сопротивлению.

"Прежневременная "осторожность" продолжила страдания в Украине, подбодрила российского диктатора, который считает, что может переждать западных сторонников Киева, и увеличила цену, которую придется заплатить, чтобы оттеснить его назад. То, чего можно было достичь раньше, теперь может быть достигнуто только за большее время и большей ценой", — пишет Financial Times.

Напомним, что в Министерстве обороны Великобритании 20 февраля предположили, что Вооруженным силам России не хватает боеспособности, чтобы немедленно воспользоваться захватом Авдеевки, поэтому им нужен период отдыха и переподготовки.