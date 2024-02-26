Россия строит участок новой железной дороги из Мариуполя в Крым (спутниковые снимки)

В Центре журналистских расследований уточнили, что работы на условной Восточной ветке (Ростов — Таганрог — Мариуполь) россияне не прекращали в течение всего 2023 года. Однако после ударов Сил обороны по новому мосту в районе с. Гранитное, РФ притормозила темпы.

Российская Федерация начала подготовительные работы для дальнейшего строительства железной дороги, с помощью которой Москва запланировала соединить Ростов-на-Дону с Крымом через временно оккупированные территории Донецкой и Запорожской областей. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

"Благодаря свежим данным сейчас можно с большой вероятностью предположить, где именно новые пути будут пересекать ТОТ Юга Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Центре уточнили, что работы на условной Восточной ветке (Ростов — Таганрог — Мариуполь) не прекращались в течение всего 2023 года. В конце 2023-го — начале 2024-го годов Силы обороны Украины нанесли несколько ударов по новому железнодорожному мосту в районе с. Гранитное, притормозив темп работ.

Схематическое изображение железной дороги из Ростова в Крым. Зеленым цветом обозначены существующие пути

По информации журналистов, строительство на Западной ветке (Мариуполь — Бердянск — Акимовка) оккупанты обещали начать в первом квартале 2024 года и выполнили этот обет.

"В частности, с. Осипенко, равноудаленное от двух портовых городов, станет узловой станцией, вместе с военным полигоном вблизи с. Новопетровка, который российские военные активно используют как для тренировок, так и для дислокации личного состава", — добавляют в Центре.

Восточная окраина с. Осипенко и полигон между с. Новопетровка и с. Куликовское Бердянского р-на. 25.02.2024 р.

Из соответствующих "узлов" на восток могут тянуться две колеи. Одна, как и предполагали в Центре журналистских расследований ранее, вдоль сухопутного коридора, а за несколько километров до Мариуполя будет поворачивать на север, где, минуя с. Никольское, соединится с уже существующей железной дорогой в районе с. Кальчик (10 км от г. Мариуполь).

"Вторая — с полигона вдоль побережья Азовского моря по маршруту Новопетровка — Куликовское — Урзуф — Юрьевка — Ялта — Азовское — морской порт Мариуполя", — уточнили в материале.

Участки с признаками строительства железной дороги вблизи с. Бердянское, между с. Урзуф и Юрьевка. 25.02.2024 р.

Как сообщал в январе Центр журналистских расследований, Бердянск планируют соединить с Мариуполем по железной дороге в районе станции с. Трояны, что в 20 км к северо-западу от города.

Окрестности поселков Трояны, Новопавловка и Болгарка Бердянского р-на. 25.02.2024 р.

От с. Трояны железная дорога будет следовать через с. Новопавловка параллельно береговой линии Азовского моря до с. Нововасильевка, откуда одна колея пойдет на Мелитополь, а другая — до Приазовского, откуда далее до Акимовки, которая находится на 20 километров южнее Мелитополя и, по мнению россиян, является менее достижимой для ударов Сил обороны.

Присоединиться к уже существующей ветке Мелитополь — Джанкой россияне планируют в районе с. Кирпичное, что в 10 км к северу от станции Акимовка.

Будущие узловые станции железнодорожного коридора России в пгт. Акимовка, Приазовское, и вблизи с. Воскресенка Мелитопольского р-на. 25.02.2024 р.

Как добавляют в Центре, новую железную дорогу могут присоединить к действующей "Бердянск — Токмак" в районе станции Елизаветовка и Нельговка.

"В Бердянском районе есть еще один вероятный участок: Елизаветовка — Софиевка — Николаевка — Бердянское. Однако, этот маршрут пересекает р. Берда, поэтому без строительства нового железнодорожного моста его реализация невозможна", — уверяют журналисты.

Схематическое изображение новой железной дороги на Юге Украины. Зеленым цветом обозначены существующие пути.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что ВСУ нанесли точный удар, который привел к уничтожению полудостроенного железнодорожного моста под Мариуполем, строительство которого осуществляли российские оккупанты. Кроме того, в результате атаки были уничтожены цистерны с топливом и инженерный транспорт.

Еще 6 ноября российские СМИ сообщили, что РФ начала строить железную дорогу, которая должна соединить Ростов-на-Дону с захваченным Крымом. Она будет проходить через временно оккупированную часть Запорожской области.