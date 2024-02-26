От Challenger 2 до советской техники: как в Великобритании изготавливают запчасти для ВСУ

Чтобы наладить производство комплектующих для советской бронетехники, британские специалисты прибегли к музейным экспонатам и справочным документам времен Холодной войны. Также в решении задачи участвовали техническихе эксперты по бронетехнике.

Британская компания Defence Equipment & Support (DE&S) заключила несколько контрактов с ведущим мировым разработчиком и производителем танковых гусениц компанией Cook Defence Systems (CDS) на поставку запчастей для 500 украинских бронемашин. Об этом сообщает британское издание UK Defense Journal.

Любопытно, что помимо поставки гусениц для машин, переданных Великобританией Украине, включая основные боевые танки Challenger 2, компании CDS также было поручено изготовить гусеницы для машин советской эпохи, используемых значительной частью украинской армии.

Как рассказал директор фирмы Уильям Кук, CDS имеет опыт изготовления гусениц для вооруженных сил союзников, но задача выпускать комплектующие для образцов советской техники оказалась особенной.

"Нам пришлось перепроектировать советское оборудование, используя ограниченный справочный материал и множество собственных ноу-хау, работая при этом с доступными нам производственными процессами и материалами, а не с оригинальными российскими",- отметил Кук.

По его словам, производство налаживается оперативно, поскольку от сроков поставок зависят жизни украинских бойцов.

Примечательно, для того чтобы разработать новые гусеницы, совместимые с советскими машинами, специалистам CDS пришлось прибегнуть к помощи музейных экспонатов, справочных документов времен Холодной войны и технических экспертов по бронетехнике. При этом при производстве применяются современные технологии, такие как лазерное сканирование и цифровой рентгеновский контроль.

"Одной из самых сложных задач было почти удвоение объемов производства. Мы изменили конфигурацию производственных линий и наняли новых сотрудников, где это было возможно. Все работают исключительно напряженно, но мы невероятно гордимся тем, что меняем мир к лучшему", — подчеркнул Кук.

В свою очередь директор компании-заказчика DE&S Анна-Ли Рейли отметила, что британцы показали пример мастерства и изобретательности и решили задачу по принципу "я могу это сделать".

"Компания применила свой проверенный производственный опыт и объединила его с творческим подходом, чтобы найти решение, которое приносит огромную пользу Украине", — подытожила она.

Ранее сообщалось, что в Rheinmetall впервые показали изображение прототипа танка Challenger 3. Британцы взяли за основу танк Challenger 2 и полностью его переделали, сделав его самым мощным танком для НАТО.